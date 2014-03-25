美股反弹 生物科技股结束跌势

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
* 生物科技股上涨，在近期下跌后反弹
* 3月消费者信心升至六年高位
* 道指上涨0.6%，标普500指数上升0.4%，Nasdaq指数攀升0.2%
路透纽约3月25日 -美国股市周二收涨，在连跌两日后反弹，因受重创的生物科技股重拾动能，且强劲的消费者信心数据使投资人对经济的乐观看法增强。
市场整日交投震荡，Nasdaq指数一度跌至平盘以下。
动能股周二仍然走低，但脱离其低点，其中Netflix(NFLX.O)下挫2.1%，报370.84美元。Netflix在过去15个交易日有14日收低，期间累计下挫约19%。
生物科技股也扭转稍早跌势，Regeneron Pharma(REGN.O)收涨0.8%，报308.87美元，Gilead Sciences Inc(GILD.O)攀升1.3%，报73.03美元。Alexion Pharma (ALXN.O)收高2.2%，报153.08美元。
一些所谓“动能”股反弹暗示，尽管市场持续忧虑乌克兰地缘政治紧张关系和中国经济放缓，但他们看空股市的程度并不严重，并未促使他们全面抛售股票。
CBOE波动率指数.VIX急跌7.1%，至14.02。
“投资者现在开始担忧股票的估值，但回调是健康的，且我们可能看到股市还将在目前的水准上进一步温和上涨，仅仅因为股市仍然是最具吸引力的市场，”Allianz Global Investors投资组合策略部主管Kristina Hooper说。
“生物科技股仍然具吸引力，因为这些企业的增长率较高，而且事实是，它们较之前更有吸引力，因为在抛售后估值改善。”
道琼工业指数.DJI收涨91.19点，或0.56%，至16,367.88点；标准普尔500指数.SPX上升8.18点，或0.44%，至1,865.62点；Nasdaq指数.IXIC收高7.883点，或0.19%，至4,234.268点。
Nasdaq生物科技类指数.NBI升至2,564.58点的日高，日低在2,463.93点，收报2,502.19点，仅上升0.1%。
数据显示美国3月消费者信心升至2008年1月来最高。该报告和近期公布的正面数据一致，支持今年初数据走软是因为天气恶劣而非基本面转弱的观点。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有66亿股股票换手，略低于本月迄今日成交均值69亿股。
投资人继续谨慎关注全球事件。周一，三大股指下挫，因担忧乌克兰危机可能升级，令交易商对生物科技股和网络股等之前大涨的类股获利了结。这些股票周二反弹，部份在周一跌幅居前的股票是周二升幅最大的标普500指数成份股之一。
在最新的楼市数据方面，1月标普/Case-Shiller房价指数较前月涨0.8%，略超预估，而2月新屋销售跌幅多于预估。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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