美股反弹 生物科技股结束跌势

* 生物科技股上涨，在近期下跌后反弹

* 3月消费者信心升至六年高位

* 道指上涨0.6%，标普500指数上升0.4%，Nasdaq指数攀升0.2%

路透纽约3月25日 -美国股市周二收涨，在连跌两日后反弹，因受重创的生物科技股重拾动能，且强劲的消费者信心数据使投资人对经济的乐观看法增强。

市场整日交投震荡，Nasdaq指数一度跌至平盘以下。

动能股周二仍然走低，但脱离其低点，其中Netflix(NFLX.O)下挫2.1%，报370.84美元。Netflix在过去15个交易日有14日收低，期间累计下挫约19%。

生物科技股也扭转稍早跌势，Regeneron Pharma(REGN.O)收涨0.8%，报308.87美元，Gilead Sciences Inc(GILD.O)攀升1.3%，报73.03美元。Alexion Pharma (ALXN.O)收高2.2%，报153.08美元。

一些所谓“动能”股反弹暗示，尽管市场持续忧虑乌克兰地缘政治紧张关系和中国经济放缓，但他们看空股市的程度并不严重，并未促使他们全面抛售股票。

CBOE波动率指数.VIX急跌7.1%，至14.02。

“投资者现在开始担忧股票的估值，但回调是健康的，且我们可能看到股市还将在目前的水准上进一步温和上涨，仅仅因为股市仍然是最具吸引力的市场，”Allianz Global Investors投资组合策略部主管Kristina Hooper说。

“生物科技股仍然具吸引力，因为这些企业的增长率较高，而且事实是，它们较之前更有吸引力，因为在抛售后估值改善。”

道琼工业指数.DJI收涨91.19点，或0.56%，至16,367.88点；标准普尔500指数.SPX上升8.18点，或0.44%，至1,865.62点；Nasdaq指数.IXIC收高7.883点，或0.19%，至4,234.268点。

Nasdaq生物科技类指数.NBI升至2,564.58点的日高，日低在2,463.93点，收报2,502.19点，仅上升0.1%。

数据显示美国3月消费者信心升至2008年1月来最高。该报告和近期公布的正面数据一致，支持今年初数据走软是因为天气恶劣而非基本面转弱的观点。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有66亿股股票换手，略低于本月迄今日成交均值69亿股。

投资人继续谨慎关注全球事件。周一，三大股指下挫，因担忧乌克兰危机可能升级，令交易商对生物科技股和网络股等之前大涨的类股获利了结。这些股票周二反弹，部份在周一跌幅居前的股票是周二升幅最大的标普500指数成份股之一。

在最新的楼市数据方面，1月标普/Case-Shiller房价指数较前月涨0.8%，略超预估，而2月新屋销售跌幅多于预估。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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