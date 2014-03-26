美股收低 因对俄制裁忧虑及科技股下跌

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
* Facebook以20亿美元收购Oculus，前者股价急跌约7%
* King Digital首日上市，股价暴跌
* 美国和欧盟将一起准备可能对俄罗斯实施更严厉的制裁
* 道指下跌0.6%，标普500指数收低0.7%，Nasdaq指数大跌1.4%
路透纽约3月26日 -美国股市周三下滑，由科技股和材料股领跌，因美国和欧盟同意合作准备可能对俄罗斯实施更严厉的制裁后，地缘政治忧虑加重。
股市仍然交投震荡，在美国经济数据直指经济持续改善后，主要股指在早盘多数上涨，但在午后扭转走势，因科技股大幅走低。
在科技股中，Facebook Inc(FB.O)跌幅居前，上日公司宣布以20亿美元收购虚拟现实游戏开发公司OculusVR Inc。Facebook股价急挫6.9%，收报60.39美元。
美国和欧盟周三同意一起准备可能对俄罗斯实施更严厉的经济制裁。制裁行动将可能包括能源业。
美国总统奥巴马表示，如果俄罗斯总统普京认为可以分裂西方，或指望西方对其吞并克里米亚视而不见，那么普京就打错算盘了。
“如果股市不是在目前的水平，这不是会推动市场的事件。因为股市仍接近纪录高位，这种地缘政治消息会令投资人更不安，”RockwellGlobal Capital首席市场分析师Peter Cardillo说。
热门手机游戏糖果粉碎传奇(Candy Crush Saga)开发商King Digital EntertainmentPlcKING.N首日挂牌股价大跌，也打压投资人人气。
King DigitalEntertainment在周三上市后股价暴跌15.6%，报19美元，IPO时公司估值为大约60亿美元。King是纽约证交所交投最活跃的个股。
道琼工业指数.DJI收跌98.89点，或0.6%，至16,268.99点；标准普尔500指数.SPX下跌13.06点，或0.7%，至1,852.56点；Nasdaq指数.IXIC收低60.689点，或1.43%，至4,173.579点。
CBOT波动率指数.VIX上升6.5%，收报14.93。
近期被抛售的生物科技股继续下滑。Nasdaq生物科技指数.NBI下跌1.9%，收报2,455.84点。
标普材料类指数.SPLRCM滑落1.4%，是标普500指数10大分类指数中跌幅最大的板块。
今日唯一收高的板块是标普医疗保健类指数.SPXHC，上升0.1%。
逆势上升的个股中，DirectTV sharesDTV.O大涨5.7%，报77.34美元，Dish NetworkCorp (DISH.O) 跳涨6.3%，报62.09美元。彭博援引消息人士报导，Dish Network执行长CharlieErgen最近接触了DirecTV执行长Mike White讨论潜在的合作。
在收市后，美国联邦储备委员会(FED/美联储)拒绝了花旗集团c.n和其他四家银行的股东资本回报计划，称在对其财务实力年度测试中发现有不足之处。
消息公布后，花旗在盘后急挫超过5%。该行在常规交易时段收跌0.3%，报50.16美元。
美国商务部周三公布，美国2月耐久财(耐用品)订单较前月增长2.2%(市场预估为上升1.0%)，1月修正为下降1.3%(初值为下滑1.0%)
周三公布的一份行业报告显示，美国3月民间部门经济活动增长加速，增速高于2月，因服务业升温。美国3月MARKIT综合采购经理人指数(PMI)初值为55.8，2月终值为54.1。3月MARKIT服务业PMI初值升至55.5，2月为53.3，抵消了制造业增长放缓的影响。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有71亿股股票换手，略高于本月迄今日成交均值69亿股。
纽约证交所下跌股和上涨股家数比约为2：1，Nasdaq市场则约为4：1。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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