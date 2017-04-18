美股在清淡交投中上涨 由银行股和科技股领涨

路透纽约4月17日 - 美国股市周一全面反弹，由近期受创的银行股和科技股领涨。上一交易日标普500指数收在两个月低位。

市场焦点从地缘政治紧张形势转向公司业绩，包括高盛，通用电气和强生等多家道指成份股企业本周稍后将公布业绩。

今日市场成交量为年内迄今最低。

股市反弹，上周投资者买入避险资产，因担心主要来自叙利亚和朝鲜的地缘政治紧张局势。

“市场在本周伊始上涨，因为周末全球没有发生重大的动荡事件，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz说。

“（市场上升的原因是，）周末前买入的防御类股被出脱。”

Tuz称，上周多家银行公布强劲的业绩，令银行股受投资者青睐，总的来说，预期标普500指数成分股公司盈利将“相当强劲”，这支撑股市。

道琼工业指数.DJI收高183.67点，或0.9%，至20,636.92点；标准普尔500指数.SPX收升20.06点，或0.86%，至2,349.01点；纳斯达克指数.IXIC收涨51.64点，或0.89%，至5,856.79点。

标普科技类股11个交易日里首日收高，同期内金融股第二日收高。

根据汤森路透I/B/E/S，预计标普500指数成份股公司最新一季利润上升10.4%，为2014年第三季以来首季实现利润双位数增长。

标普500指数成份股企业Netflix (NFLX.O)盘后公布了业绩，常规交易时段股价大涨3.0%，报147.25美元，但盘后下挫2.1%。

亚马逊(AMZN.O)对标普500指数上涨贡献最大，升2.0%，报901.99美元，此前瑞士信贷将该股目标价从900美元上调至1,050美元。

瑞士信贷还将波音(BA.N)目标价上调，该股股价升1.9%，报179.02美元。

Incyte Corp(INCY.O)急挫10.5%，报126.07美元，礼来(Eli Lilly) (LLY.N)下跌4.1%，报82.38美元。此前两家公司上周五称，美国药品监管机构上周五拒绝批准两家公司共同研制的治疗风湿性关节炎的新药。

尽管再次聚焦业绩，市场可能仍被地缘政治紧张局势所搅动。

美国副总统彭斯周一警告朝鲜，美国对叙利亚和阿富汗的军事打击显示不要考验特朗普总统的决心。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.93:1；纳斯达克市场为2.36:1。

标普500指数成份股有14只触及52周新高，一只成份股触及新低；有32只纳斯达克指数成份股触及52周新高，49只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约53.1亿股成交，过去20日的平均日成交量64亿股。(完)