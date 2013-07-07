美国股市不再惧怕好消息 伯南克讲话备受关注

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
路透纽约7月5日 - 美国股市终究还是不讨厌好消息。
6月就业数据强于预期，引发债市大跌。这愈发令人预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将会尽早撤回购债措施。要在以前，这样的事情会让股市害怕。
但周五美国三大股指均上涨1%，未来还可能进一步走高。
一段时间以来美国股市表现有点奇怪。由于担心美联储将缩减月度购债刺激规模，投资者喜欢的是“还过得去的”数据，也就是既能让联储维持流动性龙头大开，又能显示经济增长还不错的数据。
周五的非农就业报告显然改变了这种前景。美国6月新增19.5万个就业岗位，强于预期的新增16.5万个。政府数据还显示美国劳动力大军规模连续第三个月增加。数周之间，10年期美国公债收益率从1.60%跃升至2.70%上方的两年高位。
同期股市却几无变动。诚然，标普500指数已经脱离5月21日创下的历史收盘高位1,669.16点。虽然利率大幅上升，但该指数目前距离历史高位只有不到3%。然而，股市成交清淡，意味着应该持保留态度来看待这种走势。而接下来的几天就显得尤为关键。
“好消息就是好消息，但至于非农就业数据会给市场造成怎样的影响，还非常不确定，”JPMorgan Funds首席全球策略师David Kelly说，他帮助管理着4,000亿美元资产。“市场的反应有点神经质。”
像乐观经济数据这样的好消息，近来被视为负面消息并引发股市大跌，因为市场认为乐观数据意味着联储将放慢刺激措施。虽然上周几位联储官员讲话帮助减轻了这些疑虑，但强劲的6月非农就业报告让投资者对这样的不确定性又重新关注起来。
6月非农就业报告加大了美联储主席伯南克行动的风险。伯南克将于周三在美国国家经济研究局发表讲话，届时投资者将仔细研判他的讲话，查看是否有迹象表明就业报告将加快联储结束购债刺激计划的步伐。
一些分析师认为，债市大跌的部分原因，是交投清淡放大了波动状况。鉴于此，“(收益率)不会涨得比现在更高，”S&P Capital IQ全球股市分析师Alec Young说。“这表明如果有了好消息，利率并不会随之上涨，这对股市来讲非常好。”
市场的主要讯号，将来自于对宏观经济增长和利率升高格外敏感的板块。自5月21日道指和标普500指数收创纪录高位以来，这些板块的表现相对较好。小型股录得5月中旬以来最佳单周表现，标普600小型股指数.SPCY周五收在历史高位568.15点。
金融股周五领涨，标普金融股指数.SPSY劲升.18%。SunTrust Banks(STI.N)等区域性银行百分比涨幅在标普500指数成分股中居前，因利率上升令这些银行获益。
**理清困惑**
美联储周三将公布6月18-19日会议记录，股市将高度重视，因为就在同一天，伯南克还将在美国国家经济研究局发表讲话。
路透调查显示，16位受访的一级市场交易商中，有11位认为美联储将在今年9月开始削减刺激措施。而在6月19日接受调查的17位交易商中，只有七位这么认为。
伯南克5月22日称，若经济增长达到联储目标，量化宽松措施将会放缓。投资者将此解读为提前退出刺激的讯号，触发股市大跌和公债收益率飙升。受此影响，高盛不再建议投资者买入对利率敏感的个股。
“市场上到处都是美联储官员的声音--其中有些比伯南克的话让人心安得多--所以大家都很困惑，”德盛安联资产管理资产组合策略主管Kristina Hooper说。
“下周他的讲话会让事情安定下来，尤其是在就业报告公布之后，”她说。“在这样一个以数据驱动的环境当中，了解美联储对事情的看法非常关键。”
股市继近期大跌后已经企稳。标普500指数周五收在50日移动均值上方，为6月19日以来首见。
本周，道指.DJI上涨1.5%，标普500指数.SPX升1.6%，NASDAQ指数.IXIC攀升2.2%。
年内迄今，道指上扬15.5%，标普500指数和NASDAQ指数升幅分别为14.4%和15.2%。
美联储动向下周将为股市带来主要指引，不过地缘政治紧张也将得到关注。埃及动荡已经引发石油供应疑虑，原油价格涨至14个月高位。
随着企业下周开始发布第二季财报，基本面将重归焦点。汤森路透数据显示，第二季标普500指数成分股盈利料同比增长1.6%，营收料增加2.9%。
美国铝业(AA.N)将在周一盘后公布业绩。摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)的财报也将在下周稍晚登场。(完)
(编译 艾茂林; 审校 侯向明)
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