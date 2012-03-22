美国股市收跌 但牛市行情犹在

* 中国和欧洲制造业活动放缓

* 联邦快递受财测拖累走低,称因欧洲经济疲弱

* 上周初请失业金人口数据显示美国就业市场改善

* 道指收跌0.6%,标普500指数收挫0.7%,Nasdaq指数回落0.4%

路透纽约3月22日电---美国股市周四收跌,周期性股领跌,标普500指数可能录得六周以来首周收跌,今日公布的采购经理人指数显示中国和欧洲制造业活动放缓.

疲弱的数据并不令市场意外,因许多分析师已消化欧元区衰退的预期,且本月初,中国将2012年成长目标调降至八年低位7.5%.

不过,投资者对中国和欧洲新订单减少感到不安,这凸现市场对制造业活动骤减可能损及全球复苏的忧虑.

需求减少促使投资者预计股市出现回调,因在今年迄今的11周中,标普500指数已录得10周上涨.该指数仍接近周一触及的四年高位.

"今年迄今的涨势不可能长期持续,市场正稍作喘息,"宾夕法尼亚州National Penn Investors Trust Company的高级股市经理Terry Morris表示.

"市场可以轻松回落3%-5%,但仍受到经济不断改善的基本面支撑,并继续走高,"他说.

联邦快递拖累道琼交通股指数走低,之前该公司警告未来业绩将转弱,部分因欧洲经济疲弱.

标普能源股指数.GSPE劲挫2.1%,基本资源股指数.GSPM收跌1.6%.

美国股市今年大幅攀升,部分因一系列美国经济数据强於预期.下周,标普500指数可能录得自2009年中以来的最佳连续两季涨幅.

道琼工业指数.DJI收跌78.48点,或0.6%,至13,046.14点;标准普尔500指数.SPX收挫10.11点,或0.72%,至1,392.78点.Nasdaq指数.IXIC回落12点,或0.39%,至3,063.32点.

这是标准普尔500指数在六个交易日内首次收於1,400点下方.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为63亿股,今年迄今日成交均值为68.6亿股.

汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览3月初值数据,降至48.1的低位,且为连续第五个月处在荣枯分水岭下方.周四公布的欧元区采购经理人指数(PMI)调查显示,3月欧元区经济意外转向恶化,受累于法国和德国制造业活动大幅下滑,即使是最为悲观的分析师也未预料到该情况.

美国劳工部周四公布,3月17日止当周初请失业金人数创下2008年2月以来的最低,续请失业金人数创下2008年8月以来的最低.而美国经济谘商会的数据显示,2月领先指标大幅上升,这表明美国经济增长提速,即使中国和欧元区经济活动放缓.

联邦快递(FedEx)(FDX.N)跌3.5%至92.50美元.道琼运输平均指数.DJT收低2.1%.

绩优股麦当劳(MCD.N)跌1%,报95.80美元,上日该公司宣布,其执行长Jim Skinner在执掌该公司七年多後即将卸任.

PHLX石油服务指数.OSX连续第四日收低,本周迄今下挫6.6%.其中Nabors Industries(NBR.N)重挫4.6%,报18.52美元.

基础材料股方面,美国钢铁公司(United States Steel)(X.N)大跌5.8%至29.47美元.美国铝业(ALCOA)(AA.N)跌2.4%,报10.02美元,为道指百份比跌幅最大的个股.

尽管股市整体下跌,折扣零售商Dollar General Corp (DG.N)逆市上扬3.1%,报46.14美元,因该公司假日季的获利和营收高於预期.该公司多数商品的的定价都在10美元以下,其股价稍早一度触及46.95美元纪录高位.

ExactTarget IncET.N股价在纽约证交所上市首日飙升32.2%至25.11美元,受投资者对云计算公司股票的买需提振.

纽约证交所与Nasdaq下跌个股与上涨个股之比分别约为3:1和11:5.(完)

--编译 母红/李春喜;审校 利棣儿

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