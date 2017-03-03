美股在昨日大涨后回落 卡特彼勒和金融股下跌

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透纽约3月2日 - 美国股市周四收低，受累于金融股下跌和卡特彼勒重挫。此前有报导称，美国联邦执法机构搜查了卡特彼勒在伊利诺伊的几处设施。
卡特彼勒(CAT.N)大跌4.3%，报94.36美元，对道指带来最大的拖累，是跌幅居前的标普500指数成份股。目前尚不清楚美国联邦执法机构搜查卡特彼勒三处设施的原因。卡特彼勒在收市后表示，搜查集中在收集文件和电子信息。
金融股是标普500指数跌幅居前的板块，标普500指数录得1月30日以来最大单日百分比跌幅。标普金融指数.SPSY下跌1.5%，为2月中来最大单日跌幅。
银行股周三大涨，因对美联储本月升息的预期升温。周三标普500指数和纳斯达克指数录得11月美国大选以来的最大单日涨幅，因总统特朗普言辞审慎的首次国会演说提振市场乐观情绪。
“昨日升势凌厉，但没有许多实质消息支撑，所以我认为今日就出现了一些获利了结，”投资公司LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler表示。
他指出，投资人看来也在轮换至一些在大选后升势中表现不太好的类股，比如今日标普公用事业股.SPLRCU升0.7%。
但Meckler表示，大选后每逢下跌，很快就会出现更强劲的买盘。“需要更大幅度的跌势，才能打破投资人所持的买入股票不会亏多少的观点。”
社交软件SnapChat的母公司Snap Inc (SNAP.N)今日首日挂牌，吸引了投资人眼球。该股暴涨44%，报24.48美元，成交超过2.16亿股。以17美元定价的该股开盘报24美元。
道琼工业指数.DJI收跌112.58点，或0.53%，至21,002.97点；标准普尔500指数.SPX收低14.04点，或0.59%，至2,381.92点；纳斯达克指数.IXIC下跌42.81点，或0.73%，至5,861.22点。
自11月8日大选以来，标普500指数累积劲升11.3%。
本周多位美联储官员的讲话带动了市场对本月加息的预期。
美联储主席叶伦周五将发表讲话，可能为未来几周美联储是否行动提供最强有力的暗示。美联储下一次货币政策会议安排在3月14-15日。
根据汤森路透数据，交易商已经消化美联储本月加息的机率约74%，本周初则仅约为30%。
克罗格(Kroger) (KR.N)公布第四季同店销售意外下滑，因竞争加剧。股价大跌4.3%。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约74亿股成交，高于过去20日的平均日成交量69亿股。
纽约证交所跌涨股家数比例为2.85:1；纳斯达克市场比例为2.23:1。
标普500指数成份股有40只触及52周新高，三只成份股触及新低；有126只纳斯达克指数成份股触及52周新高，39只触及新低。(完)
(编译 利棣儿/李军；审校 母红)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”