美股在昨日大涨后回落 卡特彼勒和金融股下跌

路透纽约3月2日 - 美国股市周四收低，受累于金融股下跌和卡特彼勒重挫。此前有报导称，美国联邦执法机构搜查了卡特彼勒在伊利诺伊的几处设施。

卡特彼勒(CAT.N)大跌4.3%，报94.36美元，对道指带来最大的拖累，是跌幅居前的标普500指数成份股。目前尚不清楚美国联邦执法机构搜查卡特彼勒三处设施的原因。卡特彼勒在收市后表示，搜查集中在收集文件和电子信息。

金融股是标普500指数跌幅居前的板块，标普500指数录得1月30日以来最大单日百分比跌幅。标普金融指数.SPSY下跌1.5%，为2月中来最大单日跌幅。

银行股周三大涨，因对美联储本月升息的预期升温。周三标普500指数和纳斯达克指数录得11月美国大选以来的最大单日涨幅，因总统特朗普言辞审慎的首次国会演说提振市场乐观情绪。

“昨日升势凌厉，但没有许多实质消息支撑，所以我认为今日就出现了一些获利了结，”投资公司LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler表示。

他指出，投资人看来也在轮换至一些在大选后升势中表现不太好的类股，比如今日标普公用事业股.SPLRCU升0.7%。

但Meckler表示，大选后每逢下跌，很快就会出现更强劲的买盘。“需要更大幅度的跌势，才能打破投资人所持的买入股票不会亏多少的观点。”

社交软件SnapChat的母公司Snap Inc (SNAP.N)今日首日挂牌，吸引了投资人眼球。该股暴涨44%，报24.48美元，成交超过2.16亿股。以17美元定价的该股开盘报24美元。

道琼工业指数.DJI收跌112.58点，或0.53%，至21,002.97点；标准普尔500指数.SPX收低14.04点，或0.59%，至2,381.92点；纳斯达克指数.IXIC下跌42.81点，或0.73%，至5,861.22点。

自11月8日大选以来，标普500指数累积劲升11.3%。

本周多位美联储官员的讲话带动了市场对本月加息的预期。

美联储主席叶伦周五将发表讲话，可能为未来几周美联储是否行动提供最强有力的暗示。美联储下一次货币政策会议安排在3月14-15日。

根据汤森路透数据，交易商已经消化美联储本月加息的机率约74%，本周初则仅约为30%。

克罗格(Kroger) (KR.N)公布第四季同店销售意外下滑，因竞争加剧。股价大跌4.3%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约74亿股成交，高于过去20日的平均日成交量69亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为2.85:1；纳斯达克市场比例为2.23:1。

标普500指数成份股有40只触及52周新高，三只成份股触及新低；有126只纳斯达克指数成份股触及52周新高，39只触及新低。(完)