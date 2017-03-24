美股微幅收低 美国众议院推迟特朗普医保议案投票

路透3月23日 - 美国股市周四微幅收低，此前众议院延迟了对医保议案的投票。市场将此视为特朗普总统面临的首个政策考验。

如果美国医保法案在国会不获得通过，投资人将怀疑特朗普是否有能力在由共和党控制的国会中得到充份支持，落实包括税改和基建投资等其他雄心勃勃的计划。

美国众议院原本安排在周四对医保议案进行投票，但因未取得足够的共和党议员支持，众议院领袖推迟进行投票的时间。

标普500指数自去年大选以来上涨了10%，主要是市场对特朗普的竞选承诺将可落实，有利企业营商感到乐观。

如果医保议案不能获得国会批准，许多投资者认为将令政府推迟下调企业税的议程。

“如果投票被大大推迟，或者如果遭否决，会有可怕的市场反应，”Longbow Asset Management首席执行官Jake Dollarhide称，“但如果在上午投票并得到了通过，市场会大涨。”

周二，对医保议案的不安情绪令投资者抛出股票，标普500指数录得特朗普胜选以来的最大单日跌幅。股市对周四尾盘时推迟投票消息的反应相对温和。

道琼工业指数.DJI收跌4.72点，或0.02%，至20,656.58点；标准普尔500指数.SPX收跌2.49点，或0.11%，至2,345.96点；纳斯达克指数.IXIC收挫3.95点，或0.07%，至5,817.69点。

标普11大类股中有七大类股下跌，能源股跌0.36%。

谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)下跌1.19%，因更多的公司从YouTube上撤下广告，因担心可能跟侮辱性的视频同时出现。该股给标普500和纳斯达克指数带来的拖累最大。

零售商Five Below(FIVE.O)急升10.80%，此前发布的季度业绩超过预期。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.86:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为1.79:1。

标普500指数成份股有14只触及52周新高，一只成份股触及新低；有50只纳斯达克指数成份股触及52周新高，48只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约64亿股成交，低于过去20日的平均日成交量71亿股。(完)