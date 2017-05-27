美股长周末前收盘基本持平 消费品类股上涨

国际油价从10个月低位回升 本周下跌近4%
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透5月26日 - 美国股市周五在长周末前收盘基本持平，但主要股指终结了连续两周周线下跌的走势，消费品类股连续第二日走坚。
标普500和纳斯达克指数均创下纪录收盘高位，标普500指数连续第七日上涨，追平2月创下的连涨势头。
消费品类股上涨，受助于好市多(Costco Wholesale)攀升1.8%，至177.86美元，是推高标普500和纳斯达克指数的最大功臣。好市多周四公布了业绩。
美国各证交所成交共计仅仅约52亿股，是年内最低的成交量。美国市场下周一因阵亡将士纪念日假期休市。
“市场淡静得几乎可怕。唯一可推动市场的，至少最近而言，是政治消息，”Exencial Wealth Advisors投资长Tim Courtney说。
“日内大部份时间，投资者达到的共识是，美国今年不会进入衰退，欧洲经济足够强劲，今年不会滑入衰退。所以，经济衰退这一忧虑已经被消除。”
周五稍早公布的报告显示，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长1.2%，前值为增长0.7%，预估为成长0.9%。
道琼工业指数.DJI降2.67点，或0.01%，至21,080.28点；标准普尔500指数.SPX收高0.75点，或0.03%，至2,415.82点；纳斯达克指数.IXIC上扬4.937点，或0.08%，至6,210.19点。
本周，道琼工业指数升1.3%，标普500指数升1.4%，纳斯达克指数升2.1%。
必需消费者类股.SPLRCS和非必需消费者类股.SPLRCD均上涨0.3%，涨幅基本被医疗保健类股和房地产类股的跌幅所抵消。
Ulta Beauty (ULTA.O)跳升3.2%，为标普成份股中百分比涨幅第二大股，此前公司上调了全年业绩预估。
Deckers Outdoor(DECK.N)暴涨18.8%，盘中触及九个月高位，此前公司报告意外实现季度盈利。
下跌股中，电视游戏零售商GameStop(GME.N)下跌5.9%，至22.22美元，尽管该公司季度盈利超过预期，但公司保持全年利润预估不变。
纽约证交所涨跌股家数比例为1.14:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比为1.12:1。
标普500指数成份股有57只触及52周新高，八只成份股触及新低；有97只纳斯达克指数成份股触及52周新高，61只触及新低。(完)
(编译 利棣儿/刘静；审校 李军)
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。
路透吉隆坡6月23日 - 消息人士周五称，按照一项提高国内保险行业参与的计划，马来西亚央行已要求外资保险业者将他们公司的本地股东比例提高到至少30%。