美股长周末前收盘基本持平 消费品类股上涨

路透5月26日 - 美国股市周五在长周末前收盘基本持平，但主要股指终结了连续两周周线下跌的走势，消费品类股连续第二日走坚。

标普500和纳斯达克指数均创下纪录收盘高位，标普500指数连续第七日上涨，追平2月创下的连涨势头。

消费品类股上涨，受助于好市多(Costco Wholesale)攀升1.8%，至177.86美元，是推高标普500和纳斯达克指数的最大功臣。好市多周四公布了业绩。

美国各证交所成交共计仅仅约52亿股，是年内最低的成交量。美国市场下周一因阵亡将士纪念日假期休市。

“市场淡静得几乎可怕。唯一可推动市场的，至少最近而言，是政治消息，”Exencial Wealth Advisors投资长Tim Courtney说。

“日内大部份时间，投资者达到的共识是，美国今年不会进入衰退，欧洲经济足够强劲，今年不会滑入衰退。所以，经济衰退这一忧虑已经被消除。”

周五稍早公布的报告显示，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长1.2%，前值为增长0.7%，预估为成长0.9%。

道琼工业指数.DJI降2.67点，或0.01%，至21,080.28点；标准普尔500指数.SPX收高0.75点，或0.03%，至2,415.82点；纳斯达克指数.IXIC上扬4.937点，或0.08%，至6,210.19点。

本周，道琼工业指数升1.3%，标普500指数升1.4%，纳斯达克指数升2.1%。

必需消费者类股.SPLRCS和非必需消费者类股.SPLRCD均上涨0.3%，涨幅基本被医疗保健类股和房地产类股的跌幅所抵消。

Ulta Beauty (ULTA.O)跳升3.2%，为标普成份股中百分比涨幅第二大股，此前公司上调了全年业绩预估。

Deckers Outdoor(DECK.N)暴涨18.8%，盘中触及九个月高位，此前公司报告意外实现季度盈利。

下跌股中，电视游戏零售商GameStop(GME.N)下跌5.9%，至22.22美元，尽管该公司季度盈利超过预期，但公司保持全年利润预估不变。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.14:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比为1.12:1。

标普500指数成份股有57只触及52周新高，八只成份股触及新低；有97只纳斯达克指数成份股触及52周新高，61只触及新低。(完)