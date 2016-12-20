美股延续近期涨势 但德国发生卡车冲入人群事件后缩减升幅

路透12月19日 - 美国股市周一延续近期涨势，但在德国发生卡车冲入圣诞集市，造成多人死亡的事件后，缩减稍早涨幅。

三大股指收高，但失去一些动能，此前德国警方表示，在柏林的一个圣诞集市上，一辆卡车冲入人群，造成九人死亡，多至50人受伤。

这令美国投资者感到不安，他们本来在关注潜在的国际问题，此前俄罗斯驻土耳其大使在安卡拉遇袭身亡。

“市场希望弄清楚，这是不是一桩孤立事件。这只会影响该地区的经济活动，还是会波及更广泛的地区，其影响将会持续多久？”LPL Financial首席经济策略师John Canally说，“这是市场应对这类事件的剧本。”

标普科技股指数.SPLRCT上扬0.61%，微软、英特尔、苹果和亚马逊提振纳斯达克指数逼近上周二创下的纪录收盘高位。

自11月8日美国大选以来，美股势如破竹，标普500指数劲升近6%，因投资人预计，当选总统特朗普将采取放松监管和投资基建的计划，将提振经济。

道琼工业指数距离从未突破过的20,000点大关还有不到1%。

“美股还处于特朗普升势中。每跌两天，就有投资人趁低吸纳。投资人在寻找买入良机。”Longbow Asset Management执行长Jake Dollarhide称。

不过一些投资人警告，围绕特朗普新政以及这些新政是否会得到国会批准的不确定性，对目前的股价构成重大风险。

道琼工业指数.DJI收涨39.65点，或0.2%，至19,883.06点；标准普尔500指数.SPX收升4.46点，或0.20%，至2,262.53点；纳斯达克指数.IXIC收高20.28点，或0.37%，至5,457.44点。

微软(MSFT.O)收高2.12%，亚马逊(AMZN.O)涨1.09%，英特尔攀升1.60%，苹果(AAPL.O)升0.58%，这四家股票对纳斯达克指数和标普500指数的贡献最大。

联合技术(UTX.N)收高2.12%，扶助提振道指，此前瑞信将该股评级上调至“表现优于大盘”，并调高了目标价。

迪士尼(DIS.N)升1.34%，此前该公司拍摄的“侠盗一号：星球大战外传”创下12月开画票房历来第二的佳绩。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约61亿股成交，远低于过去20日的平均日成交量75亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.66:1；纳斯达克市场为1.34:1。

标普500指数成份股有13只触及52周新高，没有成份股触及新低；有157只纳斯达克指数成份股触及52周新高，38只触及新低。(完)