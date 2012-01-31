美国股市1月仍录得强劲表现

* 标普500指数1月劲扬4%,触发"金叉"信号

* 道指连续第四个月上涨

* 企业财报仍表现不一

* 美国经济数据不及预期

* 道指收跌0.02%,标普500指数收低0.1%,Nasdaq指数上涨0.1%

路透纽约1月31日电---美国股市周二大致收平,但录得10月迄今表现最好的一个月,此前公布的经济数据低於预期,令近几个月来习惯了一系列正面数据的投资者感到意外.

自去年年底开始,美国股市大幅上涨,部分是由於对美国经济将避开欧洲衰退影响的希望.然而,周二数据对这一观点提出了挑战,美国房屋价格和中西部企业活动数据均不及预期,消费者信心也意外下滑.

不过,市场扳回了大部分数据公布後的跌幅,维持近期交易形态,暗示市场坚韧.标准普尔500指数已连跌四日,不过累计跌幅仅略超1%.

"一旦开始出现一些偏空的数据,特别是消费者方面的,就会产生有关国内生产总值(GDP)增幅失真,并将回到零点的争论."Wedbush Morgan董事总经理Stephen Massocca表示.

企业财报仍是表现不一.艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)下跌2%至83.74美元,对道指和标普500指数的拖累最大.该公司获利小幅高於预期,因油价攀升抵消了化工和燃油利润率下跌的影响,但其产量低於部分预估.

道琼工业指数.DJI收跌20.81点,或0.16%,至12,632.91点;标准普尔500指数.SPX收低0.61点,或0.05%,至1,312.40点.Nasdaq综合股价指数.IXIC升1.90点,或0.07%,至2,813.84点.

日内多数时间成交量均清淡,但尾盘大涨,因投资经理人月末调整资产组合.纽约证交所(NYSE)、美国证券交易所(AMEX)和Nasdaq有约70.7亿股股票换手,而200日移动均值为77.6亿股.

RBC Capital技术分析师Robert Sluymer表示,美国利率保持在低位以及工业金属铜涨势停滞预示,如材料和银行等对经济敏感的板块在前段时间领涨後,将出现短期反转.

医药批发商McKesson(MCK.N)劲扬近3.9%至81.72美元,此前公布季度获利高於预期,因受核心药物分销业务成长带动.

汤森路透数据显示,在迄今已公布财报的204家标准普尔500指数成份公司中,59.8%的公司业绩超越预期,低於近几个季度财报高峰同期的超越比例.

希腊将与民间债权人就债务互换达成协议并获得援助资金以免发生无序违约的憧憬,在盘初提振市场情绪.

在开盘後不久,标准普尔500指数触发"黄金交叉"的看涨技术信号,其50日移动均线上穿200日移动均线.该信号表明中期动能发生转变,通常预示该指数在未来六个月内上扬.

Birinyi Associates称,在1962年以来出现的26次黄金交叉中,标准普尔500指数在随後三个月平均扬升4.1%,上涨次数占比为73%;未来六个月平均攀升6.6%,上涨次数比例达81%.

1月标准普尔500指数大涨4.4%,录得10月以来最大月度涨幅;道琼工业指数升3.4%,录得连续第四个月升幅;Nasdaq指数劲扬8%.

美国股指周二收盘基本持平,盘中宽幅震荡,在日本烛线图上描述为"长影线十字星"形态,这被视作不确定性的信号,表明部分投资者犹豫不决.

制药大厂辉瑞(Pfizer)(PFE.N)和礼来(Eli Lilly)(LLY.N)公布的业绩均超越预期.但辉瑞调降2012年业绩展望,礼来重申2012年获利下滑的财测.

礼来股价上涨1.2%,至39.74美元;辉瑞下跌0.8%,报21.40美元.

运输股下挫,因联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)回吐稍早涨幅下滑0.7%,至75.65美元.该包裹递送和物流集团公布季度获利强於预期,但分析师称,股价回落源於获利了结以及该公司认为欧元因素将对第一季财报带来负面影响.

在11月标普/Case-Shiller房价指数出炉後,房屋类股下挫.费城证交所房屋建筑商指数.HGX下挫1.4%;道琼房屋建筑商指数.DJUSHB下跌1.7%;Lennar(LEN.N)挫跌3%,至21.47美元.(完)