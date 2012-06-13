美国股市收低 受累于欧债危机忧虑

* 此前两个交易日在平盘上下波动1%後,标准普尔500指数收低

* 三个交易日交投疲弱後,今日成交量上升

* 摩根大通执行长就交易亏损作证,股价上涨

* 戴尔股上扬,此前对股息作出评论

* 道指收低0.6%,标普500指数下滑0.7,Nasdaq指数下挫0.9%

路透纽约6月13日电---美国股市周三收低,因在周末希腊大选前的市场忧虑拖累股市下跌,日内大部份时间股市在平盘上下游走.

在周日希腊大选前,希腊银行业每日被挤提走多达8亿欧元,许多人担心这将导致该国最终脱离欧元区.如果真是这样,投资者忧虑欧元区其他二线国家可能也被不得不离开欧元区.

欧元区的前景阴云笼罩,迫使投资者很快清空部位.周三在收盘前,投资者抛售金融、能源及材料类股.

在此前三个交易日成交疲弱後,今日交投放量,纽约证券交易所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量约为71亿股,略高於20日移动均值.

"缺少关於欧洲问题的细节,这产生了更多恶性循环,"波士顿Cabrera Capital Markets Inc资深股市交易商Larry Peruzzi称,"每天欧元区都是人们关切所在."

美国政府公布,5月扣除汽车的零售销售较前月降幅创下两年来最大,显示美国经济成长迟滞,打压了人气.标准普尔零售股指数.RLX下跌1.5%.

盘中多数时间交投出现抗跌走势,医疗保健及电信等类股的涨势抵消了景气循环类股的跌势.美国电话电报公司(AT&T)(T.N)一度触及52周高位35.06美元,最终收盘持平於34.98美元.电信类股.GSPL涨0.1%.

摩根大通(JPM.N)表现突出,上涨1.6%,因其首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)为该银行近期巨额亏损的投资组合进行辩护.

道琼工业指数.DJI收跌77.42点,或0.62%,至12,496.38点;标准普尔500指数.SPX收低9.30点,或0.70%,至1,314.88点.Nasdaq指数.IXIC下跌24.46点,或0.86%,至2,818.61点.

此前两个交易日标准普尔500指数在平盘上下波动1%.这两个交易日大致受欧元区事件主导.

周二,标普500指数在跌向1,300点这一心理大关後反弹.部分交易商针对这一关键水准进行交投,因为在前景不明的情况下,这一水准显得更加重要.

投资者将西班牙10年期公债收益率(殖利率)推至1999年欧元问世以来的最高位,给该国受困银行业援救计划增添了不确定性.

公司消息方面,全球第二大电脑生产企业戴尔DELL.O希望将股息和股票回购目标在自由现金流中的比重提高至20%-35%,指因企业软件和服务业务有望在2016会计年度前每年平均增长10%.戴尔股价上涨2.5%,报12.27美元.

人民日报海外版援引中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立表示,工业增加值增速通常和国内生产总值(GDP)增速保持三到五个百分点的差距,如果6月份经济数据没有明显提高,二季度中国GDP增速或降到7%以下.

投资者一直希望中国相对较为强劲的扩张势头可以提振欧洲的疲势,特别是在大宗商品需求方面.

周三Celgene(CELG.O)股价上涨0.8%,报63.59美元,此前该生物科技公司批准了一项价值25亿美元的股票回购计划.(完)

--编译 于春红/兰秀娟;审校 利棣儿

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