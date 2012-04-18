菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 纽约证交所的上涨个股和下跌个股之比为1:2
* 周三标普500企业中有22家公布业绩
* 道指跌0.6%,标普500股指跌0.4%,Nasdaq下滑0.4%
路透纽约4月17日电---美国股市周三在上日录得一个月来最大涨幅後收低,因科技业巨擘IBM(IBM.N)和英特尔(INTC.O)的业绩平淡无奇,遂给予投资人获利了结的理由.
Chesapeake Energy Corp (CHK.N)重挫5.5%,报18.06美元,在纽约证交所交投最活跃,此前路透报导,该公司执行长Aubrey K. McClendon没有披露他以其在Chesapeake Energy数千油气井的权益为担保在过去三年获得最多11亿美元的贷款.
Chesapeake Energy股价盘中低见17.17美元,此为2009年7月来的最低.
国际商业机器(IBM)公司和英特尔对道指拖累最大.IBM营收不及预期,而投资人认为英特尔的业绩未能为股市上涨提供理据.IBM股价下滑3.5%,报200.13美元,英特尔跌1.8%,至27.95美元.费城半导体指数.SOX跌0.9%.
此轮业绩期迄今开端强劲,但两大科技业巨擘IBM和英特尔的业绩却平淡无奇.
周二标普500指数录得一个月表现最好的一天,因可口可乐(KO.N)业绩强劲,领升该指数,且对欧债危机的担忧缓和.
"今日IBM和英特尔造成股市出现一些获利了结,两家企业均公布不错的季报,但投资人因不同理由而对业绩失望,"RDM Financial首席市场策略师Michael Sheldon说.
"如果你选择乐观的看法,你会指出市场跌幅并不很大的事实,因昨日股市录得巨大涨幅."
道琼工业指数.DJI收跌82.79点,或0.63%,至13,032.75点;标准普尔500指数.SPX收低5.64点,或0.41%,至1,385.14点.Nasdaq指数.IXIC跌11.37点,或0.37%,至3,031.45点.
Robert W. Baird & Co首席投次策略师Bruce Bittles预期,市场将继续反复的走势,可能在今年稍早劲升後,第二季趋向下跌.
"第二季出现盘整或修正是合情合理的,可能对市场而言是最健康的,"他说.
其他个股方面,伯克希尔哈撒韦B股(BRKb.N)跌1.3%,至79.74美元,周二其执行长巴菲特称,他已被确诊患一期前列腺癌,但状况"根本谈不上危及生命,甚至不会使身体显著衰弱."
科技股的亮点是雅虎(YHOO.O),扬升3.2%,报15.49美元,上日雅虎公布营收小幅增长,为三年来首次录得季度营收成长,这家境况不佳的网络公司近来正在新执行长Scott Thompson的领导下进行整顿.
迄今公布了业绩的66家标普500指数成份股企业中,有80%的季报优於预期.
其他上涨个股包括全球第二油田服务企业Halliburton Co (HAL.N)劲升4.6%,报34.17美元,该公司称其北美市场营收创纪录高位.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。