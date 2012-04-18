* 纽约证交所的上涨个股和下跌个股之比为1:2

* 周三标普500企业中有22家公布业绩

* 道指跌0.6%,标普500股指跌0.4%,Nasdaq下滑0.4%

路透纽约4月17日电---美国股市周三在上日录得一个月来最大涨幅後收低,因科技业巨擘IBM(IBM.N)和英特尔(INTC.O)的业绩平淡无奇,遂给予投资人获利了结的理由.

Chesapeake Energy Corp (CHK.N)重挫5.5%,报18.06美元,在纽约证交所交投最活跃,此前路透报导,该公司执行长Aubrey K. McClendon没有披露他以其在Chesapeake Energy数千油气井的权益为担保在过去三年获得最多11亿美元的贷款.

Chesapeake Energy股价盘中低见17.17美元,此为2009年7月来的最低.

国际商业机器(IBM)公司和英特尔对道指拖累最大.IBM营收不及预期,而投资人认为英特尔的业绩未能为股市上涨提供理据.IBM股价下滑3.5%,报200.13美元,英特尔跌1.8%,至27.95美元.费城半导体指数.SOX跌0.9%.

此轮业绩期迄今开端强劲,但两大科技业巨擘IBM和英特尔的业绩却平淡无奇.

周二标普500指数录得一个月表现最好的一天,因可口可乐(KO.N)业绩强劲,领升该指数,且对欧债危机的担忧缓和.

"今日IBM和英特尔造成股市出现一些获利了结,两家企业均公布不错的季报,但投资人因不同理由而对业绩失望,"RDM Financial首席市场策略师Michael Sheldon说.

"如果你选择乐观的看法,你会指出市场跌幅并不很大的事实,因昨日股市录得巨大涨幅."

道琼工业指数.DJI收跌82.79点,或0.63%,至13,032.75点;标准普尔500指数.SPX收低5.64点,或0.41%,至1,385.14点.Nasdaq指数.IXIC跌11.37点,或0.37%,至3,031.45点.

Robert W. Baird & Co首席投次策略师Bruce Bittles预期,市场将继续反复的走势,可能在今年稍早劲升後,第二季趋向下跌.

"第二季出现盘整或修正是合情合理的,可能对市场而言是最健康的,"他说.

其他个股方面,伯克希尔哈撒韦B股(BRKb.N)跌1.3%,至79.74美元,周二其执行长巴菲特称,他已被确诊患一期前列腺癌,但状况"根本谈不上危及生命,甚至不会使身体显著衰弱."

科技股的亮点是雅虎(YHOO.O),扬升3.2%,报15.49美元,上日雅虎公布营收小幅增长,为三年来首次录得季度营收成长,这家境况不佳的网络公司近来正在新执行长Scott Thompson的领导下进行整顿.

迄今公布了业绩的66家标普500指数成份股企业中,有80%的季报优於预期.

其他上涨个股包括全球第二油田服务企业Halliburton Co (HAL.N)劲升4.6%,报34.17美元,该公司称其北美市场营收创纪录高位.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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