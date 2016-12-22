美股小幅收低 特朗普带动的涨势暂歇

路透12月21日 - 美国股市周三下跌，医疗保健和房地产类股走软。昨日道琼工业指数和纳斯达克指数均创新高。

道指短暂升至离两万点大关不到15点的水准，不过，随后回吐涨幅，盘中大部份时间交投在平盘以下。

自11月8日选举日以来，美股持续上涨，道指累计上升9%，标普500指数升6%，因投资者押注美国当选总统特朗普将放松监管和增加基建支出的计划将提振美国经济。

一些投资者担心，这波所谓的特朗普上涨行情可能已导致美国股票估值变得过高，且担心美国国会议员反对可能扩大联邦赤字的大幅减税等政策。根据汤森路透Datastream提供的数据，基于未来12个月盈利预期的市盈率约为17倍，远高于10年均值14倍。

“人们暂时停手，想要看看将发生什么事情，”Cornerstone Financial Partners投资长Chris Zaccarelli说。“在特朗普上任的头100天，什么法案能得到国会通过，以及哪些监管法规将被推翻，这些将很有看头。”

据Zaccarelli和嘉信理财(Charles Schwab)的交易与衍生产品部门副总裁Randy Frederick，本周给予股市一些支撑的是，关于特朗普政府将降低资本利得税的预期，令投资者不愿意在1月前出售股票。

“如果多等两周，就能保留住资本利得，为什么不呢?”Frederick说，“当前没有卖出(股票)的诱因。”

今年迄今，标普500指数上涨11%，超过12个月前路透查访策略师平均预期的8%的全年升幅。

道琼工业指数.DJI收跌32.66点，或0.16%，至19,941.96点；标准普尔500指数.SPX收跌5.58点，或0.25%，至2,265.18点；纳斯达克指数.IXIC收挫12.51点，或0.23%，至5,471.43点。

医疗保健类股.SPXHC下跌0.60%，房地产类股.SPLRCR下挫1.32%。

美国谘询公司埃森哲(Accenture)(ACN.N)股价下跌5%，此前公司报告营收预估不及预期，该股给标普500指数带来的拖累最大。

社交网络公司推特(TWTR.N)下跌4.69%，此前公司首席技术官称将离开公司。

联邦快递(FDX.N)下跌3.33%，此前公司发布的季度业绩弱于分析师预估。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.13:1；纳斯达克市场为1.62:1。

标普500指数成份股有22只触及52周新高，两只成份股触及新低；有192只纳斯达克指数成份股触及52周新高，44只触及新低。

因部分投资者年底已经离场度假，市场交投清淡。根据汤森路透数据，美国各证交所共计约54亿股成交，远低于过去20日的平均日成交量74亿股。(完)