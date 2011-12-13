美国金融股梦魇未完 重挫亦难改投资者谨慎心态

11月18日在得克萨斯拍到的路标。 REUTERS/Jessica Rinaldi/Files

* 金融股较上年同期下跌20%

* 估值吸引力并不足以吸引投资者

* 期权走势表明金融股将进一步下跌

记者 Angela Moon/Ryan Vlastelica

路透纽约12月12日电---即便经验老到的华尔街逆势投资者,如今也审慎看待股价重挫的美国金融股.

据渣打银行Equity Research报告,金融股今年锐降20%,为迄今为止标普500指数中表现最差板块.其疲态如此普遍,拖累标普500指数2011年下跌1.8%,若剔除金融股的影响,标普500指数则将为上扬3.3%.

多数市场人士认为,长期来看金融股将展开反弹.但对短线投资者来说,投资风险似乎还是太大.

按理说,那些无畏的低接者本应当趁着投资者恐惧之际买进重挫的金融股,现在正该是他们一展身手的时候.但面对着欧债危机到黯淡的获利前景,全年都在困扰银行业的这些因素似乎还未消退.

"我们的任务是低买高卖.对於金融股,我仍然充满疑问,'什麽样的水准才算低?'"Wells Fargo Advantage Funds首席股票策略师John Manley表示.

规避金融股很重要.那些侧重银行业投资的基金在过去六个月里资产缩水了40%,金融股是标普10类成分板块中唯一一个帐面资产价值缩水的行业.

市场人士指出导致金融股进一步下滑的各种因素,其中包括监管,楼市疲弱以及欧债危机升级相关的疑虑.

"估值具有吸引力,但必须有推动股价上涨的激励因素,我还没找到这种催化剂,"旧金山JMP Securities研究部主管Peter Coleman表示．

**估值**

据汤森路透旗下理柏提供的美国基金流动数据显示,截至12月7日止当周的六个月,美国金融/银行领域基金管理的资产净跌80亿美元,接近40%.

金融业资产在2011年2月触及230亿美元的峰值,此後基本处於资金流出状态.

欧债危机令投资者依然紧张兮兮.今年主要投资策略就是宏观题材交易,具体就是指欧债危机.

每次欧洲前景一恶化,对欧洲投资曝险的担忧就会令银行股遭殃,尤其是摩根士丹利(MS.N)和Jefferies & CoJEF.N等券商.这导致银行股的剧烈波动.

"打压金融股的那些因素依然存在,这仍然是高风险领域,根本不知道情况会糟糕到什麽程度,"Manley称.

若考虑到预期的行业增长速度,那麽银行类股看来较其他板块遭到了更多低估.

StarMine目前预计,金融类股标价为其内在价值的57%,而标普指数的平均水平为72%.StarMine认为内在价值指的是一只股票基於未来十年潜在增速的交易水平.

"未来三五年你若回头看今天的股价,你会希望自己买入,但未来12个月我看不到任何推高股价的因素,我无法忽视不利因素,"Coleman称.

这就是银行板块市值不及其账簿资产价值的原因所在.据StarMine数据,该板块市值上限为1.68万亿(兆)美元,而其帐面价值为1.95万亿美元.

**期权与黯淡前景**

就连期权市场对未来的看法也不乐观.上周Financial Select Sector SPDR基金(XLF.P)未平仓合约来到金融危机以来最高.

据Interactive Brokers数据,卖权与买权比例为1.7.正常情况下,该比例在1至1.2之间.

上周美国银行(BAC.N)股价跌至两年新低5.03美元,期权交易商没有押注其反弹,而是将其对冲来防止续跌.

"有大批高质量银行股已触底,但美国银行并非其中之一,"Guggenheim证券的主管Marty Mosby称.

Mosby列举了富国银行(WFC.N)、US Bancorp(USB.N)与纽约梅隆银行(BK.N)属於这类银行--"我们尚未来到凭其强劲基本面就可在风险厌恶市场中拉高股价的拐点."

其中,高盛(GS.N)看涨看跌期权比例为1.11,而花旗(C.N)为0.62.

"我认为在观察具体标的的交易时会发现,交易商建仓情景从复苏到灾难都有,"Interactive Brokers股票期权分析师Caitlin Duffy称.

即便表示看好银行类股的人士中也有一些保持着谨慎.纽约梅隆银行财富管理核心资产组合最近将该集团仓位转变为轻微"加码",因利空消息已经在该板块中体现.

"作为一个集团,银行估值合理,然而我们目前对转向大规模加码保持谨慎,这是可以理解的,"纽约梅隆银行财富管理部门投资总监Leo Grohowski说道.

"这将成为很好的进入点,但取决於你的风险意愿...风险比潜在回报更多."(完)

--编译 李爽/石冠兰; 审校 高琦

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