美股展望：特朗普时代降临 标普500成分股企业CEO乐观前瞻

1月19日，纽约证交所内交易员们的工作场景。 REUTERS/Stephen Yang

路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。

就职大典周五登场之前的这段期间，摩根士丹利(MS.N)、达美航空(DAL.N)及其他美国大型企业的高层纷纷表示，特朗普团队已经为企业带来更光明前景。

“在进入2017年之际，值得乐观的理由肯定比2016年年初更多，”摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)周二指出。他表示更为乐观的理由包括11月8日大选后消费者信心劲扬，以及特朗普承诺的降税。

美国企业第四季财报季甫展开不久，但已经可以窥见主要大型企业对特朗普时代的预期，而目前为止，看法大致以正面居多。

在过去一周公布财报的标普500企业之中，已有十多家表示乐观看好可能的减税、基建支出、员工福利成本及减少监管。

由于去年油价下跌及美元走强，美国企业获利原本就已经呈现复苏，根据汤森路透I/B/E/S资料，预估标普500企业去年第四季获利平均增加6.3%，今年第一季增加13.6%。

自11月美国大选以来，标普500指数已上涨6%至纪录高位，一部分是因为市场预期特朗普将推出刺激经济的政策。银行股涨势居前，投资人预计特朗普将取消前任总统奥巴马在2008年金融危机后通过的监管措施。

联合大陆控股(United Continental Holdings)(UAL.N)周二公布第四季获利下滑后，该航空公司总裁Scott Kirby在电话会议上对分析师表示，“感觉我们似乎会走得很顺。我觉得大选后商业需求似乎出现转折点。”

达美航空执行长Ed Bastian同样看法乐观，他这个月向分析师表示，他对特朗普承诺的基建支出感到兴奋，他认为中东国家航空公司获得政府大量补助的不公平竞争问题，很有可能获得正视。

但并不是所有人都一片看好，铁路运营商Kansas CitySouthern(KSU.N)公布季度获利下滑后，执行长Patrick Ottensmeyer对环境不确定性大吐苦水。

“显然，政治及经济不确定性是我们最关切的，我们在第45任总统就职日当天公布财报，多少有点讽刺，”Ottensmeyer向分析师表示。

确实，一开始对特朗普当选大感兴奋的一些企业领袖及华盛顿专业说客，随着特朗普在健保、税改及贸易等议题释出令人困惑的讯息，已经开始感到不安。

**信心上升**

不过，尽管特朗普在移民等多项议题的看法颇有争议，多数中小企业及消费者确实预期特朗普时代的前景更为光明。

全美独立企业联盟的数据显示，12月小型企业信心指数升至12年高点。

世界大型企业研究会公布，美国12月消费者信心指数创2001年8月以来最高。

美股在11月及12月强劲上涨后，许多华尔街人士担心特朗普可能不会全部兑现承诺。共和党主导的国会或许会反对大幅加重预算赤字的基建支出或减税。

其他投资人担心，特朗普可能落实竞选时的威胁，取消全球性贸易协议，大力扫荡来自墨西哥的非法移民，这些非法移民为美国农业、餐饮业等行业提供廉价劳工。

“很多人可能低估了特朗普对改革贸易及移民的认真程度，”BMO全球资产管理资深投资策略师Jon Adams称。“投资人大致上是期望特朗普在这些议题上采取更务实的作法。”

过去两个月，特朗普锁定多家跨国公司发出威胁，包括福特汽车(F.N)、通用汽车(GM.N)、波音(BA.N)及洛克希德马丁(LMT.N)。这可能已经让一些企业执行长不敢公开和特朗普政策唱反调。

“你不会想要踩到地雷。所以最佳对策就是有点乐观，但也没有把话说死，才不会被绑住，”Boston Private Wealth首席市场策略师Robert Pavlik表示。

特朗普经常在推特上直接点名企业予以抨击或赞扬，造成这些个股的交易量爆增，这有利于嘉信理财(Charles Schwab) (SCHW.N)及TD Ameritrade (AMTD.O)等线上券商。(完)