美国股市标普500指数重登1,400点

* 能源股和金融股上涨,因寄望有经济刺激措施出台

* Chesapeake Energy承诺削减支出和出售资产後股价上扬

* 道指升0.4%,标普500指数上扬0.5%,Nasdaq指数攀升0.9%

路透纽约8月7日电---美国股市周二连续第三天上升,推动标普500指数升至1,400点以上,为5月初来首次,因市场愈发乐观认为欧洲央行将很快行动,遏制欧债危机.

成交清淡,这可能会歪曲投资人对欧洲将出台足够措施的真实乐观水准.欧洲央行总裁德拉吉上周的讲话意图安抚欧元区受困的债市,提升了投资人的希望.

之後,希腊传来好消息,且西班牙和意大利借款成本从7%以上的高位回落令正面人气得以保持.相对的平静令标普500指数突破重要心理关口1,400点水准,之前数日屡次上攻都未能成功.

"如果欧洲央行扩大资产负债表,这些国家公债收益率将持续被拉低,这可能有助於他们为债务融资,给予市场一些喘息的机会."纽约J.P. Morgan Funds全球市场策略师Joseph Tanious表示,"看来几周内都不会有官方的消息,在正式消息宣布前,投资人可能保持不安."

夏季假期令市场交投愈发清淡,这也令波动性增加.周二,美股尾盘缩减涨幅,同周一尾盘走势一样.

纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约63.9亿股,低於78.4亿股的去年日成交均值.

对市场的真正考验可能要到9月份.届时欧洲央行预计要面临控制欧债危机的决定,美联储可能也要采取刺激措施扶助步履蹒跚的美国经济复苏.

道琼工业指数.DJI上升51.09点,或0.39%,至13,168.60点;标准普尔500指数.SPX收高7.12点,或0.51%,至1,401.35点.Nasdaq指数.IXIC收涨25.95点,或0.87%,至3,015.86点.

尽管担心欧洲和美国经济,投资人今年迄今仍将标普500指数推高超过11%.渴求收益的投资人持续买入股票,因美国和德国公债价格大涨,收益率触及历史低点.

周二的升势是由能源、原材料和非必需消费品等景气类股引领的,电信和公用事业等防御类股则小跌.

能源股.GSPE升1.3%,受助于Chesapeake Energy (CHK.N)跳升9.4%.该公司表示将出售部分资产并削减开支,该股收报19.37美元,在标普500指数成份股中百分比涨幅最大.

银行股.GSPF升0.5%,摩根士丹利(MS.N)大涨2.5%,报14.50美元.

"尽管看来每周都出点丑闻,但银行盈利丰厚.美联储令银行很容易在不冒什麽风险的情况下赚取非常可观的利润."德州嘉信理财(Charles Schwab)主动交易和衍生品部门董事总经理Randy Frederick表示.

手表和饰品生产商Fossil Inc (FOSL.O)暴涨32%,报91.77美元,此前该公司预计亚洲和欧洲业务增加.

根据汤森路透数据,在已公布第二季业绩的82%标普500指数成份股企业中,68%的业绩超预期.

辉瑞(PFE.N)和强生(JNJ.N)取消对一治疗老年痴呆症实验药物的进一步研究,因该药物第二阶段试验失败.辉瑞跌2.1%,报23.74美元,强生跌0.8%,报68.29美元.

Knight Capital(KCG.N)获4亿美元援助以维持运营,一投资者群体将购入2%可转换优先股.该股收低0.3%,报3.06美元,稍早一度上扬超过3%.

纽约证券交易所约62%的股票上涨,Nasdaq市场有61%的股票收升.(完)

--编译 李军;审校 母红

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