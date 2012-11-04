展望：不管谁当选总统 美股都难续写佳绩

《路透早报》--2月25日
--周五投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出的疑虑加重，令美元兑日圆跌至逾两周低点，美元指数仅小涨。美国指标10年期公债收益率挫至五周低位，因欧洲政治不确定性和美国数据疲弱。美国股市受防御类股支撑微幅收涨，道指连续第11日创纪录新高。
路透纽约11月2日电---不管下周二美国大选结果如何,想要华尔街在接下来四年续写佳绩都是件难事.
自奥巴马成为美国总统以来,标准普尔500指数.SPX.INX上涨了66%--为历任总统单届任期内的最佳走势之一.必须承认的是,他上任的时机--恰好在2009年3月市场触底之前--是部分原因所在.
民意调查显示,奥巴马与竞争对手罗姆尼的支持率旗鼓相当,难分仲伯,但民意略微倾向奥巴马胜出.
"市场也许希望奥巴马赢得连任,因为那意味着不确定性会少一些,"Schaeffer's Investment Research的资深技术策略师Ryan Detrick说.
策略师业已指出,最近的市场模式亦暗示大选後将维持现状--即奥巴马将胜出.从押注网站InTrade目前估计的奥巴马胜算机率67%来看,罗姆尼的胜算概率为33%.其他预测者给出的奥巴马赢得连任的机率甚至更高.
最新的路透/Ipsos调查显示,两位总统候选人得票率均为46%--但调查均值显示,奥巴马在俄亥俄、维吉尼亚和爱荷华这几个摇摆州处於略微领先,但至为关键的优势地位.
有这麽一种传统说法,由於罗姆尼从商多年,他更希望放宽监管和降低企业所得税,所以他当选将更有利於股市.不过,不管大选结果如何,股市的波动程度都很可能有限.
"我想市场已在消化对奥巴马将胜出的预期,但不管怎样,大选後市场马上做出的反应将在此後几天逐渐平息,"摩根大通基金的全球市场策略师Joseph Tanious说.
"财政悬崖也是大家关心的事情,但那将在大选後才会成为焦点,因为谁赢得大选就能说明问题了."
LPL Financial的策略师一直在追踪两组股票,研判股市究竟认为奥巴马还是罗姆尼会胜出.代表奥巴马的那组股票包括医疗器械股,食品和必需消费股,公共事业股,建筑公司和房屋建筑商类股.代表罗姆尼的股票包括金融股,煤炭股,油气开采商股,电信股和专业零售股.
代表奥巴马的股票指数在10月初罗姆尼表现更佳的首场辩论开始前触及高位.但就"相对强弱"来看,该指数依然略微倾向奥巴马会胜出.
**美联储会发生改变?**
奥巴马任内股市有如此表现,部分原因在於所处的时点,这段时期美国经济正开始从大萧条时期以来最严重的衰退中复苏.
美联储已推出三轮资产购买举措,目前正在进行第三轮,以维持低利率并刺激正在缓慢复苏的美国经济.
罗姆尼对美联储政策一直持批评态度,并在考虑找个更有可能收紧货币政策的人来取代现任主席贝南克.
"要是罗姆尼上任,预计股市最开始会趋疲.因为他或许想让美联储暂停刺激措施.那就是存在变数的地方."Detrick说.
美联储目前的政策立场是有利於奥巴马的.最近美国消费者信心升至逾四年高位,房价也再次上涨.不过,失业率仍在7.9%,就业不改善将抑制经济增长.
**展望未来**
不管周二大选谁胜出,股市面对的不确定性因素都将减少一个.市场将把焦点转向可能於明年初生效,将对美国经济构成冲击的6,000亿美元减支增税措施--如果未能达成阻止其生效的协议的话.
如果国会未能就如何避免财政悬崖达成一致,将可能出现新的衰退.这使得很多市场参与者将希望放在问题解决方案上,就相关立法何时通过而言,大选成为影响此事的变数--而不是是否会有相关立法.
不管奥巴马和罗姆尼谁担任总统,最後的结果都是要达成协议.但如果维持现状,解决问题所花时间可能更长,市场振荡局面也可能持续更久,这是富国基金管理公司首席投资组合策略师Brian Jacobsen的看法.
"从投资角度看,我更关心的是,达成某种协议以避免年底增税减支措施生效的可能性有多大."他说道.(完)
--编译 白云;审校 徐文焰
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