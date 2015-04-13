美国股市收跌 企业盈利忧虑加重

路透4月13日 - 美国股市周一下滑，因对美元上涨和油价下跌将拉低美国企业第一季盈利的忧虑加重。

标普500指数10大类股中有九种下跌，标普工业指数.SPLRCI下挫1.1%，跌幅居首。通用电气(GE.N)大跌3.1%，报27.63美元，通用电气股价在周五大涨，受公司可能在到2018年的这段时间内向投资者返还逾900亿美元的消息提振。3M Co (MMM.N)股价下滑0.7%，报165.84美元。

美元兑一篮子主要货币尾盘上涨0.1%，盘中触及四周最高99.99。美元上涨通常会损及美国跨国企业盈利。美国原油价格小升，但自去年以来大幅下挫，拖累能源企业业绩。

本周多家大型企业将公布业绩。汤森路透数据显示，标普500指数成份股企业第一季盈利料下跌2.9%，远低于1月1日时的预估。

“我们都在等待企业季报，本周将有众多企业公布业绩。我认为市场对即将出炉的季报有一些担忧，因此投资者态度谨慎，”Pioneer Investment Management投资组合经理John Carey说。

“人们多数预计企业盈利疲弱，因美元强劲、油价下跌和冬季严寒导致消费者支出减少。但情况究竟如何，我们将拭目以待。我确信一定也会有一些惊喜的。”

通用电气、英特尔(INTC.O)和强生(JNJ.N)等大型企业本周将公布业绩。

道琼工业指数.DJI收跌80.61点，或0.45%，至17,977.04点；标准普尔500指数.SPX下滑9.63点，或0.46%，至2,092.43点；Nasdaq指数.IXIC跌7.73点，或0.15%，至4,988.25点。

Nasdaq指数一度升穿5,000点，距离纪录最高不到110点。

苹果(AAPL.O)下滑0.2%，报126.85美元，扭转早盘涨势。此前有报导称，Apple Watch自开始接受预订以来可能已收到约100万个订单，消息推高苹果股价。

视频流企业Netflix (NFLX.O)劲升4.4%，报474.68美元，周五公司称，正寻求监管机构批准将公司额定股本规模扩大约30倍，这是可能公司朝拆股迈出的第一步。

住宅建筑产品供应商Builders FirstSource(BLDR.O)跳涨67.7%，报11.57美元。公司称将以16.3亿美元现金买入私人持有的ProBuild Holdings。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约54亿股，低于过去五个交易日均值60亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股分别为1,902和1,144股，比率为1.66:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,408和1,309股，比率为1.08:1。

有24只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低。有104只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，24只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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