美股在银行和电信股带领下走高 道指再创纪录最高收位

路透12月6日 - 美国股市周二走高，因电信巨擘美国电话电报公司(AT&T)(T.N)和威瑞森通讯(VZ.N)上涨，银行股延续了大选后的升势，帮助道琼工业指数再创纪录最高收位。

标普金融股指数.SPSY上涨近1%，受富国银行(WFC.N)劲升2.2%提振。该行执行长在投资者会大会表示，预计利率大幅攀升将损及短期盈利，但长期而言，盈利将因利率不断上升而得益。

美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)和高盛(GS.N)均收高。

金融股自11月8日大选以来累积攀升逾15%，候任总统特朗普将寻求推出经济刺激政策，降低公司税并放松监管力度，预料金融股将是受益最大的行业之一。

同时，市场普遍预期美联储下周将加息，这是提振银行股的另一原因。

总体而言，金融股“受益于，市场认为，利率下行趋势已经结束，金融业将引来更为有利的利率和息差环境，”Kingsview Asset Management投资组合经理Paul Nolte说。

道琼工业指数.DJI收高35.54点，或0.18%，至19,251.78点；标准普尔500指数.SPX收升7.52点，或0.34%，至2,212.23点；纳斯达克指数.IXIC收高24.109点，或0.45%，至5,333.001点。

近期发布的经济数据强劲，标普500成分股业绩良好，也给股市带来支撑。第三季企业利润有望终结之前的下跌势头，Horizon Investment Services首席执行长Chuck Carlson称。

“看似我们将结束季度利润下滑的势头，我们已进入获利增长期，我认为这将支撑目前的股价涨势，”Carlson称。

美国电话电报公司(T.N)股价上涨1.9%。该公司称，新的电视串流服务DirectTV Now目前表现超过预期。

美国最大无线运营商威瑞森通讯股价攀升1.2%，该公司将以36亿美元的价格向Equinix (EQIX.O)出售旗下29家数据中心。

威瑞森通讯还帮助提振道琼工业指数，自大选以来，该指数表现好于其它主要股指，连创纪录高位，因投资者争相买入金融和工业股。

周二市场再次感受到特朗普的影响。飞机制造商波音公司(BA.N)股价下跌，此前特朗普发推文称，政府应该取消让波音公司改造空军一号的订单。之后波音股价收复了最初的跌幅，收盘小涨。

特朗普宣布，日本电信和互联网公司软银(9984.T)同意在美国投资500亿美元，该消息也引起市场的反响，Sprint(S.N)股价上涨1.5%，T-Mobile(TMUS.O)股价升1.8%。

在其它企业消息方面，耐克(NKE.N)下跌2.5%，此前Cowen & Co将该公司股票评级下调至“与大盘一致”。

美国各证交所共计约71亿股成交，低于过去20日的平均日成交量79亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.45:1；纳斯达克市场为1.97:1。

标普500指数成份股有41只触及52周新高，四只成份股触及新低；有294只纳斯达克指数成份股触及52周新高，21只触及新低。(完)