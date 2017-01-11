美股标普收平盘 能源股下跌抵销健保股升势

路透纽约1月10日 - 美股标准普尔500指数周二收平盘，油价下跌损及能源股，抵销了健保和金融类股的升势；纳斯达克指数则再创收盘纪录新高。

道指仍未能攻克两万点大关，受累于国际商业机器(IBM)(IBM.N)、默克 (MRK.N)、艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)及宝洁(P&G) (PG.N)的下跌。

交易员目前采取以静制动，因企业财报季即将到来，特朗普也将在1月20日就任美国总统。预计在他上任后，市场可更好地了解其是否会兑现财政刺激、减税和放宽监管规定的竞选承诺。

“投资人如今正在等候(特朗普)就职典礼及其上任后的百日计划，”券商Convergex驻纽约首席市场策略师Nicholas Colas表示。“他们只是希望在道指冲破两万点之前，能多了解一些新政府计划的讯息。大家对1月20日之后将会发生什么事，有很高的期待。”

道琼工业指数.DJI下跌31.85点，或0.16%，至19,855.53点；标准普尔500指数.SPX持平在2,268.9点；纳斯达克指数.IXIC收高20.00点，或0.36%，至5,551.82点。

标普能源类股.SPNY收低0.95%，因减产方面的疑虑导致石油期货价格下跌2%。

标普指数自11月4日以来跳涨9%，投资人将密切关注本周开始的财报季，以评估这样的水准是否合理。

“大选后的强劲上涨势头已经退却...财报季即将拉开序幕，如今我们正进入观望状态，”Wunderlich Equity Capital Markets的首席市场策略师Art Hogan称。

“财报可能是推高股市的关键所在。”

据汤森路透I/B/E/S，标准普尔500指数成分股料实现三年来最强的季度成长，去年第四季利润料增长5.8%，金融类股为主要推动力。

大选以来业已上涨17.4%的标准普尔500指数金融类股指数.SPSY收涨0.4%。周五将公布业绩的美国银行(BAC.N)、富国银行(WFC.N)和摩根大通(JPM.N)周二分别涨1.7%、0.7%和0.3%。

标普11大类股中有六类收涨。标普健保股类股指数.SPXHC涨0.33%，纳斯达克生物科技类股指数.NBI收涨0.8%，均为连续第六个交易日上涨。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.77:1；纳斯达克市场为1.90:1。

标普500指数成份股有11只触及52周新高，没有成份股触及新低；有93只纳斯达克指数成份股触及52周新高，18只触及新低。

美国各证交所共计约67亿股成交，过去20日的平均日成交量为66亿股。(完)