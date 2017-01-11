美股标普收平盘 能源股下跌抵销健保股升势

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透纽约1月10日 - 美股标准普尔500指数周二收平盘，油价下跌损及能源股，抵销了健保和金融类股的升势；纳斯达克指数则再创收盘纪录新高。
道指仍未能攻克两万点大关，受累于国际商业机器(IBM)(IBM.N)、默克 (MRK.N)、艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)及宝洁(P&G) (PG.N)的下跌。
交易员目前采取以静制动，因企业财报季即将到来，特朗普也将在1月20日就任美国总统。预计在他上任后，市场可更好地了解其是否会兑现财政刺激、减税和放宽监管规定的竞选承诺。
“投资人如今正在等候(特朗普)就职典礼及其上任后的百日计划，”券商Convergex驻纽约首席市场策略师Nicholas Colas表示。“他们只是希望在道指冲破两万点之前，能多了解一些新政府计划的讯息。大家对1月20日之后将会发生什么事，有很高的期待。”
道琼工业指数.DJI下跌31.85点，或0.16%，至19,855.53点；标准普尔500指数.SPX持平在2,268.9点；纳斯达克指数.IXIC收高20.00点，或0.36%，至5,551.82点。
标普能源类股.SPNY收低0.95%，因减产方面的疑虑导致石油期货价格下跌2%。
标普指数自11月4日以来跳涨9%，投资人将密切关注本周开始的财报季，以评估这样的水准是否合理。
“大选后的强劲上涨势头已经退却...财报季即将拉开序幕，如今我们正进入观望状态，”Wunderlich Equity Capital Markets的首席市场策略师Art Hogan称。
“财报可能是推高股市的关键所在。”
据汤森路透I/B/E/S，标准普尔500指数成分股料实现三年来最强的季度成长，去年第四季利润料增长5.8%，金融类股为主要推动力。
大选以来业已上涨17.4%的标准普尔500指数金融类股指数.SPSY收涨0.4%。周五将公布业绩的美国银行(BAC.N)、富国银行(WFC.N)和摩根大通(JPM.N)周二分别涨1.7%、0.7%和0.3%。
标普11大类股中有六类收涨。标普健保股类股指数.SPXHC涨0.33%，纳斯达克生物科技类股指数.NBI收涨0.8%，均为连续第六个交易日上涨。
纽约证交所涨跌股家数比例为1.77:1；纳斯达克市场为1.90:1。
标普500指数成份股有11只触及52周新高，没有成份股触及新低；有93只纳斯达克指数成份股触及52周新高，18只触及新低。
美国各证交所共计约67亿股成交，过去20日的平均日成交量为66亿股。(完)
(编译 戴素萍/孙国玉；审校 郑茵/张涛)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”