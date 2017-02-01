美股标普500指数基本收平 苹果飙升6%提振纳斯达克指数

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约2月1日 - 美国股市标普500指数周三微幅上涨，结束四日连跌，受助于苹果上涨。美国联邦储备委员会(美联储/FED)一如预期维持利率不变。
苹果(AAPL.O)飙升6.1%，报128.75美元，创一年半来最高收位。苹果对三大股指带来最大的提振，没有苹果助力，三大股指将悉数收低。
美联储周三在总统特朗普上任后的首次会议上维持利率不变，但对美国经济的评估相对乐观，暗示其在今年收紧货币政策的计划并未改变。
美联储没有提供下次升息时机的线索重压金融股，之前金融股在日内大部份时间保持在平盘以上。标普金融指数.SPSY微升0.04%。
“(美联储)政策声明更加强调通胀上升，反映出对经济的信心，”Deltec International Group投资长Atul Lele说。
他说，美联储暗示，对于预期中的特朗普政府的财政刺激计划，美联储会采取观望态度。
稍早公布的数据显示，美国1月工厂活动加快至逾两年高位。民间雇主上月增加招聘。
不过，数据未能扶助股市扩大涨幅，标普500指数仅小幅上升，结束之前连跌四日的势态。
道琼工业指数.DJI小升26.85点，或0.14%，至19,890.94点；标准普尔500指数.SPX小涨0.68点，或0.03%，至2,279.55点；纳斯达克指数.IXIC上涨27.87点，或0.5%，至5,642.65点。
道指成份股埃克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)下滑1.1%，此前多家券商下调其目标价。该公司周二公布了业绩。
江森自控(Johnson Controls)(JCI.N)跌3.4%，报42.50美元，此前公司公布的有机营收增幅不及预期。
上涨股方面，Facebook (FB.O)在盘后交易中上扬近2%，此前该公司公布好于预期的获利和营收。
在常规交易时段，超微半导体(AMD)(AMD.O)暴涨16.3%，报12.06美元，成交量是其日均成交量近四倍。昨日该公司公布业绩。
纽约证交所跌涨股家数比例为1.09:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为1.01:1。
标普500指数成份股有30只触及52周新高，两只成份股触及新低；有135只纳斯达克指数成份股触及52周新高，27只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约75.9亿股成交，高于过去20日的平均日成交量68亿股。(完)
(编译 利棣儿；审校 张涛)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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