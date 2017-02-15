美股三大股指齐创新高 受助于苹果和银行股攀升

路透2月14日 - 美国股市三大股指周二创下纪录高位，银行股领涨，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦表示，迟迟不升息将是不明智的。

苹果(AAPL.O)连续第二日创下纪录最高收位，提振标普500指数、道指和纳斯达克指数。

美联储主席叶伦称，推迟升息可能会使美联储决策委员会的升息步伐滞后于经济的发展，最终导致其不得不匆忙升息。她表示，这可能会拖累经济滑入衰退。她也表示，特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性。

银行股引领大盘上涨。预计利率上升将令银行股受益。高盛(GS.N)上扬1.29%，美国银行 (BAC.N)劲升2.82%，标普500金融股指数.SPSY跳涨1.24%。

2017年迄今，KBW银行股指数.BKX累积攀升4.5%。

11月大选后，特朗普亲企业的立场激发了一波股市连创纪录高位的大涨行情，但其政策计划缺乏细节，使美联储无法看清未来经济的发展方向。

叶伦在美国参议院金融委员会作证时，没有暗示美联储是否仍计划在今年升息三次，也没有提供可能会在3月，还是在6月会议上升息的线索。多数经济学家预计，美联储将在6月升息。

“新总统的经济政策还存在不确定性，”Cornerstone Financial Partners联合创始人Jeff Carbone称。

道琼工业指数.DJI升92.25点，或0.45%，至20,504.41点；标准普尔500指数.SPX涨9.33点，或0.4%，至2,337.58点；纳斯达克指数.IXIC上扬18.62点，或0.32%，至5,782.57点。

叶伦的讲话提振美元和美债收益率。

标普11大类股中有八大类股上涨，医疗保健类股.SPXHC上涨0.73%。

苹果股价最高升至135.09美元，创盘中纪录高位，收盘上涨1.30%，报135.02美元，为历史最高收盘价。

通用汽车(GM.N)上涨4.84%，此前标志雪铁龙(PEUP.PA)称，正就收购通用汽车欧洲Opel业务进行磋商。

汽车业整合前景带动菲亚特克莱斯勒汽车(FCAU.N)跳升4.39%，福特(F.N)上涨0.72%。

美国各证交所共计约67亿股成交，与过去20日的平均日成交量一致。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.09:1；纳斯达克市场涨跌股家数比例为1.31:1。

标普500指数成份股有60只触及52周新高，没有成份股创新低；有124只纳斯达克指数成份股触及52周新高，22只触及新低。(完)