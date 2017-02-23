美股道指受杜邦提振连续第九日创收盘新高 标普500指数下滑

路透纽约2月22日 - 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，在美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。

三大股指交投在纪录高位附近，自11月8日特朗普赢得大选后，股市上演了一波大涨行情，因他承诺减税、放松监管和增加基础建设支出。

根据美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的上次货币政策会议记录，多位美联储决策者表示，如果就业和通胀数据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的。

汤森路透数据显示，在美联储会议记录公布前，交易商预计联储在3月会议上升息的机率为27%，5月升息的机率为53%。

另外，美联储理事鲍威尔周三称，联储“在较短时间内”升息可能是适当的。

上周，美联储主席叶伦表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。

近期叶伦和其他美联储官员的讲话似乎暗示美联储可能在3月会议升息，但“市场不这么想，”Greenwood Capital首席投资长Walter Todd说。

“我认为，会议记录内容并没有改变美联储官员的上述说法，”Todd说，联储试图给予自己采取行动的最大灵活性，而市场则固执地认为 '美联储不会在3月加息。' ”

标准普尔500指数.SPX跌2.56点，或0.11%，至2,362.82点；纳斯达克指数.IXIC降5.32点，或0.09%，至5,860.63点。

标普能源股指数.SPNY下跌1.6%，因油价下挫。

“市场只是稍作喘息，”Horizon Investment Services的执行长Chuck Carlson称，“市场最近的升势相当强劲，所以像今天这样稍作调整也很寻常。”

但道琼工业指数.DJI上涨32.6点，或0.16%，至20,775.60点。

道指连续第九日创收盘新高，为1987年1月以来出现类似走势的最长时间跨度。

杜邦(DD.N)股价大涨3.4%。消息人士告诉路透，欧盟反垄断监管机构有望批准该公司与陶氏化工(DOW.N)交易金额达1,300亿美元的合并案。陶氏化工股价急升4%。

企业业绩期表现稳健也鼓舞了投资者。根据汤森路透I/B/E/S，第四季标普500成份股企业利润将增长7.6%，为2014年第三季以来的最大增幅。

高档房产建筑商Toll Brothers(TOL.N)急升6.1%，此前公司发布的季度利润和营收好于预期。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.27:1；纳斯达克市场跌涨股家数比为1.51:1。

标普500指数成份股有57只触及52周新高，一只成份股触及新低；有143只纳斯达克指数成份股触及52周新高，31只触及新低。

美国各证交所共计逾65亿股成交，低于过去20日的日成交均值68亿股。(完)