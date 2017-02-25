美股微幅收涨 道指连续第11日创纪录新高

路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。

三大股指自特朗普当选美国总统以来屡创纪录高位，因他承诺税改，放松监管和增加基建支出。

不过，股市在周五大部份时间下跌，因在特朗普政府官员近期的讲话暗示，有利经济成长的政策可能还要更长时间才能落实后，投资者变得犹豫不决。

因特朗普的计划仍然鲜有细节，这包括了周四他公布将让数以百万计的就业岗位回到美国，这令市场一直陷于窄幅日交投区间内。自12月7日来，标普500指数涨跌幅都没有超过过1%。

分析师对股市愈发保持警惕，因股市在缺乏政策具体细节的情况下上涨，且股价变得越来越高。标普500指数的预估市盈率为17.8。

“毫无疑问，市场人气改善快过实际活动，所以我们看到股市估值可能有些超前，”Atlantic Trust Private Wealth Management董事总经理Brant Houston说。

“最终，我们需要看到这些基本面真正转变，来肯定市场人气的改善。”

美国财长努钦(Steven Mnuchin)周四称，特朗普政府采取的任何政策举措今年产生的影响可能有限。下周二特朗普将在国会参众两院联席会议上发表讲话，投资者将寻找其政策细节。

道琼工业指数.DJI上涨11.44点，或0.05%，至20,821.76点；标准普尔500指数.SPX升3.53点，或0.15%，至2,367.34点；纳斯达克指数.IXIC上扬9.80点，或0.17%，至5,845.31点。

公用事业类股.SPLRCU上涨1.4%，为标普11大类股中表现最好的类股，受Public Service Enterprise Group(PEG.N)公布季度业绩后大涨3.1%提振。

金融类股.SPSY为大选以来表现最佳的标普类股，今日跟随公债收益率下跌0.75%，拖累道指和标普500指数走低。高盛(GS.N)下跌1.5%，报247.35美元，给金融类股带来拖累，此贝伦贝格银行将高盛投资评级下调至“卖出”。

道指连续第11日创纪录新高，为1987年以来类似走势的最长跨度。

惠普企业(HPE.N)急挫6.9%，报22.96美元，此前公司下调了全年利润预估。

百货店运营商杰西潘尼(JCP.N)大跌5.8%，报6.46美元，此前公司报告的假日季同店销售跌幅大于预期。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.11:1；纳斯达克市场跌涨股家数比为1.16:1。

标普500指数成份股有41只触及52周新高，两只成份股触及新低；有88只纳斯达克指数成份股触及52周新高，54只触及新低。

今日美国各证交所共计约67.5亿股成交，略低于过去20日的日成交均值68亿股。(完)