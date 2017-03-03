美股基本收平 此前美联储主席叶伦暗示本月加息

路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。

策略师表示，叶伦的讲话可能巩固了美联储在3月14-15日下次会议上加息的可能性。

金融股在此前叶伦讲话后上涨，为标普500指数表现最好的板块。金融指数.SPSY上涨0.4%。地产股.SPLRCR表现最差，跌0.4%。

叶伦在预早准备的讲稿中表示，今年升息步伐可能加快，因为在她任期内首次出现了，短期内美国经济不再面临任何国内或海外阻碍的情况。

“经济成长增强的情况下，股市能够应对升息。”Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen说。

他表示，下周公布的2月非农就业报告不太可能扰乱本月升息预期。美国劳工部将在3月10日发布2月非农就业报告。

道琼工业指数.DJI微幅收涨2.74点，或0.01%，至21,005.71点；标准普尔500指数.SPX收高1.20点，或0.05%，至2,383.12点；纳斯达克指数.IXIC上涨9.53点，或0.16%，至5,870.75点。

本周，道指上涨0.9%，标普500指数升0.7%，纳斯达克指数上升0.4%。

在本周稍早多位美联储官员的讲话已经刺激了升息预期后，投资人原本就预料到叶伦会暗示加息。

汤森路透数据显示，交易商消化了3月升息的机率为85%，该机率在本周初为30%。

好市多(Costco Wholesale) (COST.O)在公布季度销售和盈利不及预期后股价重挫4.3%，对标普500指数和纳斯达克指数的拖累较大。

昨日首日挂牌的Snap Inc (SNAP.N)今日继续暴涨10.7%，此前NBCUniversal (CMCSA.O)称在该公司投资了5亿美元。

梅西百货(M.N)下跌4.4%，此前消息表示，加拿大Hudson's Bay(HBC.TO)向梅西百货提出有意收购已超过一个月，但还未准备融资。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约67亿股成交，低于过去20日的平均日成交量69亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.05:1；纳斯达克市场比例为1.03:1。

标普500指数成份股有10只触及52周新高，四只成份股触及新低；有59只纳斯达克指数成份股触及52周新高，43只触及新低。(完)