美股微幅收高 受能源股尾盘反弹扶助

路透3月9日 - 美国股市周四微幅收高，受能源股尾盘反弹扶助，盘中交投震荡，市场静待周五美国公布备受瞩目的月度就业报告。

周四是美股当前牛市的八周年纪念日，目前的牛市是史上第二长。一些策略师预计，受助于企业季报强劲、减税和美国政府出台企业友好的政策，股市升势料将持续。

标普500指数小幅上涨，之前连续三日下跌。大选后对总统特朗普将放松监管和减税的押注带动股市的疯狂涨势失去动能，因投资者担心估值过高和美联储可能更积极加息。

CFRA Research投资策略师Lindsey Bell表示，在近期屡创纪录高位后，市场正进行“健康的整固”。

“在触及新高后整固，这不是一件坏事，”她说，“市场等待周五公布的美国非农就业报告和下周的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议。”

尽管油价下挫近2%，但标普500能源指数.SPNY上涨0.6%，摆脱之前两日大跌的頽势。

经济数据扶助股市早盘上涨。劳工部周四公布，上周初请失业金人数上升至24.3万人，但连续第105周低于30万人。[nL3S1GM4TU]

周五公布的2月非农就业报告预计将显示2月增加19万个岗位。

道琼工业指数.DJI收高2.46点，或0.01%，至20,858.19点；标准普尔500指数.SPX微升1.89点，或0.08%，至2,364.87点；纳斯达克指数.IXIC收高1.26点，或0.02%，至5,838.81点。

经济数据更趋强劲，促使数位美联储官员发表基调偏鹰派的言论，因此交易员预计下周升息25个基点的可能性接近90%。

标普500金融股.SPSY在当日稍早提振市场，但在午后交易中缩小涨幅，收盘涨0.3%。

白宫发言人斯派塞在被问到特朗普是否仍支持恢复Glass-Steagall法案的竞选承诺时，他回答是的。该法案要求商业银行与投资银行分离，于1999年被废止，如果重新实行，将主要适用于大型银行。

“金融股一直起到巨大的领涨作用，许多涨势是基于放宽监管”的承诺，JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke称。

“也许这类股票涨幅过度了，”他称，还需要新政府提供更多政策细节。

欧洲央行维持刺激政策不变，但称已不再有进一步采取行动对抗通缩的紧迫性。

强生(JNJ.N)涨1.5%，此前Jefferies上调了该股的目标价位。

纽约证交所下跌与上涨个股家数比例为2.40:1；纳斯达克市场为1.41:1。

标普500指数成份股有24只触及52周新高，14只成份股触及新低；有64只纳斯达克指数成份股触及52周新高，58只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约70亿股成交，与过去20日的平均日成交量基本一致。(完)