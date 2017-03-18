美股基本持平 银行股和安进下跌但Adobe上扬

路透纽约3月17日 - 美国股市周五微幅收低，因银行股跟随美国公债收益率下滑，而Adobe扶助支撑标普科技股和纳斯达克指数。

安进(AMGN.O)对标普500指数和纳斯达克指数带来最大的拖累，下跌6.4%，报168.61美元，此前公司的胆固醇药物的疗效在倍受关注的研究中令投资者失望，尽管该药物可令心脏病人出现心脏病发和中风的风险下降20%。

标普科技指数.SPLRCT上涨，受图象处理软件生产商Adobe(ADBE.O)支撑。Adobe公布业绩后股价升至纪录高位130.30美元，收涨3.8%，报127.01美元。

三大股指连续第二日几无变动，尽管纳斯达克指数创下纪录盘中高位。分析师表示，对美国总统特朗普承诺减税和财政刺激计划的押注推动美股屡创纪录新高，连续数周上涨后，投资者指望能有进一步推高股市的催化剂。

“投资者根据美元走势，美国白宫对医保法案的言论和公司业绩，正从一个板块转至另一个板块，”美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby说。

“美国10年期公债收益率跌穿2.5%，金融股回落，而公用事业股上涨。这是市场整固的途径。”

分析师愈发担心，特朗普政府投放过多政治资本，致力推进共和党提出的医保法案获得通过，可能令政府在尝试改革税制时，需要支持。

对特朗普政府将通过税改计划的押注是11月总统大选以来股市上涨的支柱之一。

“市场在等待下一个催化剂，我认为，市场希望听到来自白宫的消息，”Krosby说，“这对市场来是很重要的，市场翘首以盼特朗普政府促进经济成长议事日程。”

道琼工业指数.DJI收跌19.93点，或0.1%，至20,914.62点；标准普尔500指数.SPX收跌3.13点，或0.13%，至2,378.25点；纳斯达克指数.IXIC微升0.24点，至5,901点。

本周，标普500指数上涨0.2%，道指升幅不到0.1%，纳斯达克指数上升0.7%。

标普金融股指数自9月以来首次连续两周下跌。

蒂芙尼(Tiffany)(TIF.N)公布好于预期的季度业绩后，触及19个月高位94美元，收涨2.7%，报92.42美元。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约96.8亿股成交，高于过去20日的平均日成交量71亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.51:1；纳斯达克市场为1.43:1。

标普500指数成份股有64只触及52周新高，三只成份股触及新低；有175只纳斯达克指数成份股触及52周新高，58只触及新低。(完)