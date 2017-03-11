美股收高 就业数据直指经济强劲

路透纽约3月10日 - 美国股市周五上扬，因强劲的就业报告直指美国经济强劲，且支撑了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在下周升息的预期。

但本周三大股指下跌，标普500指数和纳斯达克指数结束六周连涨。

美国政府数据显示，2月非农就业岗位增加23.5万个，远远超过预估的增加19万个。

上周美联储主席叶伦暗示，如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月升息。美联储政策会议将在3月14-15日举行。

通胀进一步接近美联储的2%目标，交易商现在预期美国联邦公开市场委员会(FOMC)在下周会议上升息的概率为92%，高于数据发表前的85%。

股市全面上涨，尽管公用事业股在利率上升的环境下通常表现落后，但该板块指数.SPLRCU收涨0.8%，是今日表现最好的类股，但本周该指数跌1.2%。

标普金融股指数.SPSY收平盘，策略师表示，市场很可能已消化美联储将在3月升息。

“强劲的非农就业数据是个惊喜。它确认就业市场继续保持强劲，”U.S. Bank旗下Private Client Reserve的地区投资总监JeffreyKravetz说。

“市场反应不是很大，因为已预期数据良好。”

道琼工业指数.DJI升44.79点，或0.21%，至20,902.98点；标准普尔500指数.SPX涨7.73点，或0.33%，至2,372.60点；纳斯达克指数.IXIC上扬22.92点，或0.39%，至5,861.73点。

本周，道指跌0.5%，标普500指数挫0.4%，纳斯达克指数回落0.2%。

周五是特朗普入主白宫第50天。特朗普就职美国总统后，因押注他会实施减税、减少监管和增加基建支出措施，道琼工业指数升穿21,000点，标普500成份股市值跨过20万亿关口。

不过，特朗普的计划仍缺少细节，其它事件也帮助大选后升势有所回落，同时一些人认为估值已经过高。

“短期内，我们(对股市)有些谨慎，因为估值过高，但只要经济数据持续改善，且没有通胀问题的话，任何下跌都会成为(股市多头)增持的机会，”Wells Fargo Investment Institute全球量化和技术策略师Sameer Samana称。

美国医院运营商股价下跌，此前得到特朗普支持、用于取代奥巴马医保的共和党医保计划，在国会扫除了初步障碍。

虽然该法案是否能获得通过还不确定，但一些分析师认为，该法案能够获得通过。 Tenet Healthcare(THC.N)股价下跌5.3%。

制药商AbbVie(ABBV.N)上涨2.1%，此前高盛对公司给出乐观的评估报告。

网络设备制造商Finisar(FNSR.O)急挫22.7%，此前公司对本季营收和利润的预估令人失望。

纽约证交所上涨与下跌个股家数比例为2.04:1；纳斯达克市场为1.39:1。

标普500指数成份股有42只触及52周新高，五只成份股触及新低；有82只纳斯达克指数成份股触及52周新高，36只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约69亿股成交，接近70亿股的过去20日的平均日成交量。(完)