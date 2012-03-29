欧盟呼吁尽快达成协议 但希腊称不会再多缩减一文支出
路透雅典/维也纳2月16日 - 欧盟官员周四呼吁希腊与国际金主们尽快完成拖延已久的纾困计划评估，以保障经济复苏。但雅典方面表示，不会要求饱受撙节之苦的希腊人民再“缩减一欧元”的支出。
* 季末将至,道指成份股表现优於大盘
* 汉莎航空宣布发行可转换债後,JetBlue股价下挫
* 标普金融类板块表现最为疲软,富国下跌
* 道指升0.15%,标普跌0.16%,Nasdaq走低0.3%
路透纽约3月29日电---美国股市周四涨跌互见,道琼工业指数由跌转升小幅收高,标普500股指和Nasdaq亦扳回大部分盘中跌幅,投资者利用股市大跌之际购入本季不断走强的蓝筹股.
道琼工业指数在终场前半小时内成功收复盘中失地,收高0.15%.
尽管标普500股指连续第三天下跌,但本月涨幅仍达2.8%,年内迄今涨近12%.标普本季涨幅接近12%,为1998年以来最佳开局,亦为2009年第三季以来最佳单季表现.
"季末因素难免对走势会有影响.人们买入跑赢股票,初请失业金数据略逊於预期,但仍显示出状况还好.这已经足以令投资者感到开心,"ConvergEx Group驻纽约首席市场策略师Nicholas Colas表示.
道指成份股中,可口可乐(KO.N)升1.6%,报73.81美元,盘中触及52周新高74.39美元.
上周美国初请失业金人数降至四年低点,但逊於预期,且之前一周的数据被上修.分析师表示近期周度请领失业金人数减少的情况可能正趋稳,显示就业市场改善可能遇到阻力.
标普金融股指数.GSPF跌1%,在标普10大类股中表现最差.富国银行(WFC.N)收低1.5%,报33.94美元.
道琼工业指数.DJI收升19.61点,或0.15%,至13,145.82点;标准普尔500指数.SPX收跌2.26点,或0.16%,至1,403.28点.Nasdaq指数.IXIC下滑9.60点,或0.31%,至3,095.36点.
根据美国商务部公布的去年第四季国内生产总值(GDP)终值中的内容显示,美国第四季家庭收入增速较原先预想的要快,可能有助於支撑本季支出.
一些分析师预计股市在大涨後,第二季初将回落,因投资人要寻求经济不会放缓的证明.
JetBlue Airways (JBLU.O)放量重挫4.2%,报5美元,此前汉莎航空(LHAG.DE)表示将发售可转换高至467万股JetBlue股份的债券,此举有稀释股份作用.
百思买(BBY.N)下挫近7%,报24.77美元,为标普500指数成份股中跌幅最大个股,该公司公布的销售业绩逊於预期,并宣布关闭50家big-box门店及裁员400.
红帽(RHT.N)激升19.5%,报61.43美元,为2000年来最高,该公司公布的季度盈利连续第五季胜预期,稍早该股高见61.71美元.
股市成交量略高於均值.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量为68亿股.年内迄今日成交均值为68.3亿股.
纽约证交所下跌个股与上涨个股之比约为3:2,Nasdaq市场则为7:5.(完)
--编译 梁睿雪/李军;审校 李军/利棣儿
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