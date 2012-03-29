* 季末将至,道指成份股表现优於大盘

* 汉莎航空宣布发行可转换债後,JetBlue股价下挫

* 标普金融类板块表现最为疲软,富国下跌

* 道指升0.15%,标普跌0.16%,Nasdaq走低0.3%

路透纽约3月29日电---美国股市周四涨跌互见,道琼工业指数由跌转升小幅收高,标普500股指和Nasdaq亦扳回大部分盘中跌幅,投资者利用股市大跌之际购入本季不断走强的蓝筹股.

道琼工业指数在终场前半小时内成功收复盘中失地,收高0.15%.

尽管标普500股指连续第三天下跌,但本月涨幅仍达2.8%,年内迄今涨近12%.标普本季涨幅接近12%,为1998年以来最佳开局,亦为2009年第三季以来最佳单季表现.

"季末因素难免对走势会有影响.人们买入跑赢股票,初请失业金数据略逊於预期,但仍显示出状况还好.这已经足以令投资者感到开心,"ConvergEx Group驻纽约首席市场策略师Nicholas Colas表示.

道指成份股中,可口可乐(KO.N)升1.6%,报73.81美元,盘中触及52周新高74.39美元.

上周美国初请失业金人数降至四年低点,但逊於预期,且之前一周的数据被上修.分析师表示近期周度请领失业金人数减少的情况可能正趋稳,显示就业市场改善可能遇到阻力.

标普金融股指数.GSPF跌1%,在标普10大类股中表现最差.富国银行(WFC.N)收低1.5%,报33.94美元.

道琼工业指数.DJI收升19.61点,或0.15%,至13,145.82点;标准普尔500指数.SPX收跌2.26点,或0.16%,至1,403.28点.Nasdaq指数.IXIC下滑9.60点,或0.31%,至3,095.36点.

根据美国商务部公布的去年第四季国内生产总值(GDP)终值中的内容显示,美国第四季家庭收入增速较原先预想的要快,可能有助於支撑本季支出.

一些分析师预计股市在大涨後,第二季初将回落,因投资人要寻求经济不会放缓的证明.

JetBlue Airways (JBLU.O)放量重挫4.2%,报5美元,此前汉莎航空(LHAG.DE)表示将发售可转换高至467万股JetBlue股份的债券,此举有稀释股份作用.

百思买(BBY.N)下挫近7%,报24.77美元,为标普500指数成份股中跌幅最大个股,该公司公布的销售业绩逊於预期,并宣布关闭50家big-box门店及裁员400.

红帽(RHT.N)激升19.5%,报61.43美元,为2000年来最高,该公司公布的季度盈利连续第五季胜预期,稍早该股高见61.71美元.

股市成交量略高於均值.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量为68亿股.年内迄今日成交均值为68.3亿股.

纽约证交所下跌个股与上涨个股之比约为3:2,Nasdaq市场则为7:5.(完)

--编译 梁睿雪/李军;审校 李军/利棣儿

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。