美股收低 因油价续跌拉低能源股且航空股走低

路透3月14日 - 美国股市周二收低，因油价跌至11月来最低，且受美国东北部遭受暴风雪吹袭影响，航空股走软拖累工业股下滑。

医院运营商股价下跌，此前美国国会预算办公室称，共和党推翻奥巴马医改法的计划将导致1,400万美国人明年失去医疗保险。

市场成交清淡，静待美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布政策决定，预计美联储将升息25个基点。

航空股下滑，受美国东北部遭受暴风雪吹袭影响，数千班飞机航班被取消。联合大陆控股(UAL.N)挫跌4.7%，至66.55美元。西南航空公司(LUV.N)跌3.0%，美国航空集团(AAL.O)跌2.7%。

油价跌至11月底来最低水准，此前石油输出国组织(OPEC)表示，尽管全球减产协议开始落实，但石油库存继续增加，并上调了对非OPEC国家2017年产量的预估，表明消除供应过剩的努力面临困难。

标普能源指数.SPNY跌1.1%，触及11月4日来最低收位。雪佛龙(CVX.N)跌1.8%，对道指和标普500指数带来最大的拖累。

“如果你打算看多油价，但没有任何数据是利好的，原油供应看来没有减少，”Fort Pitt Capital Group资深股市研究部门分析师Kim Forrest说。

她说，能源公司盈利不太可能上升，所以其股价表现落后是意料之中的。

道琼工业指数.DJI收跌44.11点，或0.21%，至20,837.37点；标准普尔500指数.SPX收低8.02点，或0.34%，至2,365.45点；纳斯达克指数.IXIC下滑18.97点，或0.32%，至5,856.82点。

美国各证交所共计约62.3亿股成交，低于69.3亿股的过去20日的平均日成交量。

在医院股中，HCA Holdings (HCA.N)下跌1.5%，Tenet Healthcare (THC.N)下跌3.3%，Community Health Systems(CYH.N)下跌2.2%，LifePoint Health(LPNT.O)下跌1.5%。

威朗制药(VRX.N)急跌10.1%，报10.89美元，此前亿万富翁投资者 William Ackman称，他的对冲基金Pershing Square Capital出售了所持该公司全部股票。

纽约证交所下跌与上涨个股家数比例为1.99:1；纳斯达克市场为2.09:1。

标普500指数成份股有14只触及52周新高，四只成份股触及新低；有55只纳斯达克指数成份股触及52周新高，60只触及新低。(完)