美股展望：财报季登场 银行股可望维持耀眼表现

2017年1月13日，美国纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约1月13日 - 只要未来一周公布的银行股财报显示获利前景改善，美国银行股将持续获得追捧，在此同时，投资人将观察美国候任总统特朗普是否兑现竞选承诺。

富国银行(WFC.N)、摩根大通(JPM.N)、及美国银行(BAC.N)周五以喜讯为财报揭开序幕，标普500银行股指数.SPXBK一度劲升2.3%，触及2008年2月以来高位，之后缩减涨幅。银行股指数收盘上涨0.8%，标普500指数.SPX上涨0.2%。

在特朗普当选后首次有关获利前景的公开评论中，这三家银行的高层周五对2017年表达乐观看法。

从11月8日到12月9日，标普银行股指数大涨24.8%，然后在债券收益率下跌时，指数区间波动了一个月。投资人一方面等待财报出炉，一方面也等待特朗普提出具体计划。特朗普曾表示他支持降税、财政刺激、减少管制，这些都对银行有利。

Prudential International Investments Advisers首席投资策略分析师John Praveen指出，未来一周几家大型银行预定公布的财报及财测，有可能提振银行股。

“财报料将不错，展望将趋于正面，因此还有进一步上涨空间，”Praveen称。

根据汤森路透资料，以未来12个月获利估值计算，标普银行股指数的市盈率(本益比)近期在13.6倍，而五年平均水准约为11倍，但与10年平均值为13.1倍基本一致。

银行股的市盈率倍数目前远低于标普500的17倍水准。但与美国大选之前相比，银行股市盈率低于大盘的差距已持续缩小。

Praveen认为银行股市盈率上升速度将大于标普500，因为一些对升息较敏感的防御性类股，像公共事业或必需性消费类股等，市盈率倍数上升速度料将落后。

未来一周将公布财报的银行之中，摩根士丹利(MS.N)预定周二公布，花旗(C.N)周三公布。BB&T Corp (BBT.N)、KeyCorp (KEY.N)及纽约梅隆银行 (BK.N)皆于周四公布。

纽约KBW研究总监Fred Cannon指出，银行股的估值上升，因此必须交出成绩，但只要获利预估上扬，银行股应该会持续受到青睐。

“在我们见到晴空转为阴霾之前，银行股应该仍将是备受青睐的板块，”他称。

一些投资人以较为审慎的态度迎接财报季。“银行股在财报季期间料将波动震荡，”波士顿的标准人寿投资美股部门主管Jeff Morris称。他认为，特朗普是否能够实施那些预期有利银行及加速经济成长的政策，仍有不确定性，在此情况下获利表现不会成为重大触媒。

Morris表示，虽然从美国大选以来，在标准人寿投资管理的3,600亿美元资产中，公司已提高银行股的比重，但目前立场并不属于“强烈看多银行股”。

他警告，如果没有明确路径指向监管松绑或经济成长加速，银行股有可能遭遇压力。(完)