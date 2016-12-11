美股展望：美联储若暗示加快升息 这轮牛市或许前景不妙

2016年11月16日，纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约12月9日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议以及对明年升息速度可能释出的讯息，将对美股自上个月总统大选以来的升势构成最大的风险。

投资人对美联储12月13-14日会议上料将升息一事期待已久，这将是一年来首次升息，并且是近10年来第二次升息。一些股市投资人担心的是美联储对通胀和未来升息脚步采取更积极的立场。

自美国11月8日总统大选以来，美股频创纪录高位，因总统当选人特朗普承诺增加基建支出、减税并放宽监管，令人冀望美国经济将加速成长。

美国投资人似乎乐观看待未来成长前景，但美联储是否同样如此,则让人仍存有疑问。

美联储下周宣布升息时，应该会同时发布新的经济预测。如果预期通胀将迅速回升，美联储升息步伐或许要比投资人预期的更快，而这可能不利于美股。

“如果他们认为通胀会走升且速度更快...那么美股就有理由稍事歇息，”美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示。

“我认为投资人并不想听到美联储将会采取积极(升息)的立场。”

她表示，美联储主席叶伦更有可能想要向投资人保证，升息的过程将是渐进式的。

美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息，之后暗示2016年将会升息四次。但这一前景很快便改变，经济没有加速成长、油价进一步下跌，股市则在2016年伊始大跌。

Albion Financial Group投资长Jason Ware表示，下周“市场将试图厘清2017年会有一至两次(升息)还是三至四次。”

“如果从声明稿以及之后的讨论中看出，美联储似乎更加担心自己落后于形势，必须比市场目前所预期的更积极地紧缩政策，那么就会打击到股市。”

鉴于股市自美国大选以来便急涨，一些策略师已经建议保持审慎。标准普尔500指数.SPX已创出3月以来的最佳五周行情，道指自大选以来也上涨了7.8%。

“从短期和长期来看，市场都已经超买，”Ranger Equity Bear交易所上市基金(ETF)(HDGE.P)经理Brad Lamensdorf表示。他押注股市将下跌。

如果利率前景有所转变，金融股受到的冲击可能最大。该类股在最近的升势中表现优于大盘，部分是因为看好特朗普将放宽对金融业的监管，同时也因预期升息将有益银行业。

股市投资者并担心升息对美元的影响。

本周路透调查中受访策略师指出，美元自大选以来急升，是股市明年可能面临的最大风险之一，因美元升值对美国跨国公司的获利产生不利影响。(完)