美股展望：美联储升息后小盘股的利多因素或许有限

资料图片：2016年12月拍摄的纽约证交所对面的乔治·华盛顿塑像。 REUTERS/Andrew Kelly

路透纽约3月17日 - 过去一周里，美国联邦储备委员会(美联储)的升息决定中犹可看出其立场有一点偏于鸽派的希望，小盘股因此受益。但策略师警告称，这类估值已经偏贵的股票要想在长期内都有超越大盘股的表现，这点利多因素是不够的。

美联储周三一如预期将利率调高25个基点，但并没有昭示出加快货币政策收紧步伐的打算。小盘股可能因为这样不够积极的货币政策而受益；通常当利率提高时，小企业受借贷成本上升的打击会尤为严重。

去年11月8日特朗普赢得大选后小盘股上涨，因投资者押注特朗普放宽监管和减税的计划将会对小企业特别有帮助。

这一策略在新的一年里并未奏效，今年迄今小盘股的表现逊于标准普尔500指数。这类股的近期表现取决于获利情况的改善，而到目前为止小型企业获利并未出现大企业那样的反弹。

投资者觉得小盘股相对较贵。

“对于小盘股，我们需要眼见为实，”Jefferies股票策略师Steve DeSanctis说。“(这类股票的)市盈率上升，所以获利也得相应增长才行。”

汤森路透数据显示，标普小盘600指数.SPCY成份股企业第四季获利较上年同期下跌1.0%，同期标普500指数.SPX成份股获利增长7.8%。

分析师预计标普小盘600指数成份股企业的2017年第一季获利将会增长，但增速远低于标普500指数成份股企业。

继2016年上涨24.7%之后，标普小盘600指数自去年12月31日以来仅上涨1.4%；而标普500指数今年以来涨幅为6.2%。

根据汤森路透数据，标普小盘600指数按未来获利预估计算的市盈率为20.4倍，高于17倍的长期平均水平。标普500指数约为17.8倍，亦高于其长期平均水平。

普遍用于衡量小盘股走势的罗素2000指数成份股按未来获利预估计算的市盈率为25.4倍，创2009年以来高位。其10年来的平均值为20.7倍。

“增长和利率轨迹将是两大关键因素，”美银美林驻纽约的资深美国股票策略师Dan Suzuki表示。他认为小盘股短期内可能有更大的上涨空间，特别是如果获利带来惊喜的话，但其估值仍然是一项不利因素。

从另一方面来讲，升息往往会提振美元，美元升值将会对大型跨国公司产生更大的不利影响，因为这类公司的海外营收如果折算成美元的话，会因为美元升值而缩水。

投资者亦担心，特朗普政府的减税计划可能不会在数月内出台，甚至要等到2018年。

“小企业通常缴纳更多的美国公司税，”全球券商Convergex的首席市场策略师Nicholas Colas说。

“你或许可以将小盘股的走势看成是某种反映对特朗普经济计划中减税政策的信心指标。”(完)