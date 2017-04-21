（更正）美股展望：对冲操作盛行 慎防法国大选出人意料

（因译文有误，内文第一段应为投资人寻求“避险”，而非“回补仓位”）

路透4月21日 - 对冲操作已十分盛行，在法国周日大选前，投资人寻求避险，因为这场大选或将表明法国是否仍留在欧盟。

防范股市、债市和欧元剧烈震荡的成本在本周已经飙升，因民调显示选情胶着，投资人担心会再次出现预料不到的选举结果；而这样的结果可能打乱风险资产今年强劲开局的局面。

本周为预防欧元波动性的成本触及英国去年6月公投退欧期间以来的最高，而针对欧股下跌的对冲成本也处于接近美国11月大选以来的最高。

“随着接近大选，波动性正在升高，”Invesco驻纽约全球市场策略师Kristina Hooper表示。Invesco所管理的资产达8,250亿美元。

最新的民调显示四位候选人难分轩轾，彼此之间的民调差距不到五个百分点。这四位候选人中有两位提议法国退出欧盟。

首轮大选中的前两位赢家，将晋级参加5月7日的最终对决。

市场近几个月来一直认为，中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞将在周日的投票中胜出，进入第二轮投票。勒庞主张让法国退出欧盟，马克龙则主张法国留欧。民意认为马克龙在与勒庞正面交锋时将轻松获胜，最新Elabe民调显示勒庞支持率下降。

但这两位谁都不能完全保证能进入5月7日的决胜轮选举，因保守派候选人菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率正在迎头赶上，缩小与马克龙和勒庞的差距。

随着周日投票结果将削弱欧洲经济联盟的可能性升高，一些大型投资者正在避开欧洲资产，太平洋投资管理公司(PIMCO)集团投资总监伊凡申(Dan Ivascyn)就是其中一位，该公司管理的资产规模高达1.5万亿美元。

PIMCO低配法国、意大利、西班牙和葡萄牙债券，伊凡申称，因这些国家的债券“易受反建制候选人胜出的冲击”。

近来几周让投资者忧心的事情不少，法国大选只是其中一件。美国与叙利亚和朝鲜之间的紧张局势，以及外界质疑特朗普是否有能力实施减税和基建支出来促进美国经济增长，这些情况都让投资者有压力。

“这只是让人们略有退缩的又一个原因，”LibertyView资本管理公司总裁Rick Meckler说道。

投资者为了避险，纷纷抢进黄金、日圆和德美公债等资产。

根据晨星的资料，黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Shares(GLD.P)本月的销售额在美国上市ETF中排名第五。

实际上，理柏数据显示，金价本周触及11月初以来高位后，SPDR Gold Shares在4月19日当周就吸纳了7.55亿美元资金流入，为两个月以来最高。

iShares 20年期以上美国公债ETF(TLT.O)在最近一周吸引到7,500万美元，止住了连续三周的失血局面。

**欧元对冲**

投资者似乎对于勒庞和梅朗雄可能进入最终对决最为忧心忡忡，因为二人都反对欧盟，他们中无论谁当选，都可能领导法国退出欧盟和欧元区。

这种忧虑推动欧元兑美元一个月隐含波动率本周升至10个月高点。与此同时，欧元未来一个月的“卖权”倾向交易价格则为2012年7月以来最低，说明市场认为欧元可能下跌。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数周一升至五个月高点16.28，表明对标准普尔500指数期权的对冲需求升温。而欧洲和亚洲相应的波动率指数接近特朗普当选美国总统以来的最高。

3月中旬以来，芝加哥Typhon Capital LLC的波动率部门联席主管Matt Thompson通过4-5月期间的看涨期权，一直在累加VIX多头部位。Thompson称，该交易寻求从法国大选前预期会出现的波动率上升中获利。

根据美银美林编制的一项指数，在债券市场，预期未来30天美国收益率波动情况的一项指标在上周触及两个月高点。

**股市表现会似曾相识？**

虽然在周日的法国大选之前，美股波动率预期已从低水平上升，但投资者仍对华府可能进行财政刺激充满希望，而且依旧预测美联储会逐步加息，这些会对经济和企业获利带来支持。

而且股价一直展现出韧性，在去年英国退欧公投和特朗普胜选后，虽曾有急剧抛盘，但均为时不长，投资者这样表示。

“英国退欧公投是暂时性冲击，眼下的情况应该也是一样，”旧金山Wedbush Securities高级副总裁Stephen Massocca称。

丹佛Janus Capital Group资产配置主管Ashwin Alankar称，事实上，欧洲政治动荡使得该区域股票成为“抢手货”。(完)