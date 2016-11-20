美股展望：特朗普交易过后 股市面临政策不确定性风险

路透纽约11月18日 - 感恩节讨论政治是一个传统，但特朗普当选总统为下周假期时餐桌上的讨论增加了新的话题：新政府对于股票投资组合有何影响。

特朗普意外赢得大选，促使投资者纷纷调整之前预期希拉里获胜而做出的押注，导致银行、生物科技和建筑等类股大涨。

道琼工业指数连涨七天，并屡创纪录新高，标普500指数和纳斯达克指数也接近纪录高点。

但在对特朗普交易开始重新布局后，投资者可能需要了解新政府减税或支出计划的细节或明确信息，才会维持这些股票的动能。

“随着有关内阁人员构成及立法和执政理念可能存在分歧方面的消息爆出...这可能对市场造成冲击，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。

下周感恩节市场假期及周五交易时间缩短，期间成交料稀疏，因此对于特朗普公布包括国务卿或财长在内的内阁提名人等政治事件，投资者的反应可能放大股市波动。

基于对特朗普政府政策的预期，投资者追捧一系列类股。KBW银行股指数.BKX自选举以来已大涨约14%，因预期特朗普政府新的财政支出举措将推升通胀及利率，且预期金融监管将放宽。

标普500工业股指数.SPLRCI涨5%，其中一些建筑类股和国防类股涨10%或以上，因乐观预期新政府可能增加新的支出。

“投资者满怀期望，预期2017年美国政府将出台相当规模的刺激举措，”RidgeWorth Investments资产配置主管Alan Gayle表示。

“如果有一些事件表明这种想法过于乐观，那么市场将非常迅速地修正，”Gayle说。

美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby说，由于临近年底，投资者可能趁这波意外的涨势锁定投资获利。

“大家会看到获利了结，”Krosby称。“我们在关注是否会有低接买盘，尤其是金融股和工业股，如果是这样，那就意味着会出现一波与选后一次性行情不同的长期走势。“

纳斯达克生物科技股.NBI大选后劲扬近9%，因希拉里限制处方药价格的计划不会实行，投资者压力缓解。

Janus Global Life Sciences基金投资组合经理Ethan Lovell本周在接受路透专访时表示，生物科技类股仍有上涨空间，因预期特朗普政府将放宽医疗保健行业监管。

但Ritholtz Wealth Management执行长Josh Brown表示，特朗普可能仍会把高药价作为一个民粹主义问题。而且新当选总统的政策存在不确定性。

“大家都在做这些荒唐的交易，围绕特朗普执政情况下如何投资撰写研究报告，”Brown在路透全球投资展望峰会上表示。“你根本都不知道他能做什么。”(完)