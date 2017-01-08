美股展望：经济走强憧憬支撑REIT股价上扬 无惧利率攀升阴影

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透纽约1月6日 - 究竟美国升息是因为经济增强，还是因为担心通胀，对这个问题感到困惑的投资人，或许可以研究一下房地产投资信托(REIT)近期涨势，从中获得指引。
在利率走升的环境下，REIT通常表现不佳，因为在固定收益投资回报疲软时，有些投资人将REIT当作债券的代替品。
因此，当收益率上扬时，REIT往往遭到抛售，理由之一是投资人预期REIT购买房地产的融资成本升高，另外，REIT的股息收益率相对美债的吸引力也减弱。
美国10年期公债收益率7月初在1.3%附近触底后，一直到美国总统大选的这四个月期间，Vanguard REIT指数基金(VNQ.P)大跌近10%。美股标普500指数同期间上涨近2%。
但从11月8日特朗普当选美国总统以来，尽管10年期美债收益率由1.8%左右迅速升至近2.4%，Vanguard REIT指数基金仍劲升4.8%，而标普500指数上涨6.5%。
“REIT是一种信用及经济的衍生性产品，所以只要其中之一表现良好，REIT就会好，”纽约Sandler O’Neill Partners资深REIT分析师AlexGoldfarb指出。
“如果外界认为租金将会好转，只要利率走势不是太巨大，REIT仍将有所表现。”
自特朗普意外赢得大选以来的这段时间，美股上涨，因经济指标改善，同时市场预期新政府将降税、减少管制、并且将以大规模基础建设计划的形式推出财政刺激。
但外界亦预期特朗普的政策将推升通胀，这可能迫使美联储今年升息步伐比原先预期更快。
美国周五公布的数据显示上个月薪资反弹后，美国公债收益率劲升。这可能让美联储面临更多压力，考虑最快第一季升息。
选后行情表现最差的REIT之中，一些是专注于零售业领域的REIT，因为零售业持续艰苦对抗电子商务的挑战。本周稍早，两家百货巨头--科尔百货(Kohl's)(KSS.N)及梅西百货(Macy's)(M.N)公布的假期销售业绩皆低于预期，并调降全年财测。
两档以零售业为主的REIT--Kimco Realty (KIM.N)及Kite realty (KRG.N)，从特朗普当选以来呈现下跌。
纽约Wunderlich证券首席市场策略分析师Art Hogan指出，利率走升的背景，可能有利于投资人在REIT领域内择优去劣。
Vornado Realty Trust (VNO.N)投资于纽约及华盛顿高端市场的写字楼及房屋出租，从11月8日以来，这档基金已上涨超过20%。
Hogan表示，“说REIT将在利率上升的环境下表现低迷，是过度简单化，如果经济逐渐改善，投资于正确领域的REIT将创造现金流。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
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