美股展望：投资者紧盯零售股业绩 研判后市能否再创纪录

路透纽约2月17日 - 未来一周美国股市投资者可能会从沃尔玛(WMT.N)等一系列消费类企业的财报中寻找迹象，以研判近期股市涨势是否还有进一步空间。

在标普500成份股企业财报季中最后公布业绩的重要企业中有不少消费类股，其业绩也将受到关注，以便作出有关支出方面的解读并从中了解高管们是如何评论特朗普总统对进口商品征税的打算。

零售业高管认为，这样的征税将抬高消费物价并损害国内零售企业。本周特朗普接见了部分高管。

除沃尔玛之外，未来一周将要公布的业绩的重量级零售企业还有梅西百货(M.N)和家得宝 (HD.N)。

市场分析师表示，投资者还将密切关注与房屋相关的数据，以判断近期消费支出和通胀数据的上升是否正在转化为房价上涨和房屋销量增大。

美股以上涨结束一周走势，三大主要股指均创纪录高位，道琼工业平均指数更是连续第七日创纪录收盘新高。

消费类股本周受到关注，因特朗普会见Target(TGT.N)、百思买(BBY.N)以及其他六大零售企业的执行长。

TD Ameritrade驻芝加哥的首席市场分析师JJ Kinahan认为，未来一周，投资者可能不断寻找线索，探寻特朗普计划对零售业的影响，并特别关注沃尔玛。

“对于特朗普总统有关边境税和移民问题的某些提议，公司业绩所反映的或许还没有公司电话会上说得多，”他说。

Federated Investors投资组合经理人Steve Chiavarone认为，一些大型消费类企业的财报还将反映，消费者信心改善是否惠及实际业绩。

“人气信心是否继续上升，并最终拉抬实际业绩，还是说信心只能走到这一步，还要等待后续实质数据？这些都是我们关切的问题，”他说。

Jefferies股票分析师Steven DeSanctis认为，小型零售股的业绩也将会被细细咀嚼，因为从获利能力来看，这些企业面临困难。

“尽管零售销售数字不错，但许多零售商的获利能力却不强，”他说。

“那将成为我们的一个重大警讯。我们的投资配置中加码了非必需性消费类股，认为这类股估值最便宜，而且目前仍然是最便宜的，但...如果获利下降，那么在市盈率(本益比)问题上会有麻烦，”他说道。(完)