美股展望：特朗普政策前景利好 投资者预期科技股涨势远未结束

路透旧金山3月3日 - 科技企业一直是美股最近创纪录涨势背后的驱动因素，尽管越来越多的迹象表明估值过高，但在投资者眼中，该行业仍是股市投资首选，因为他们预期将迎来一波美国企业资本支出。

许多华尔街人士认为，特朗普政府计划调降企业税和放松监管，将让企业有理由在云计算、工厂自动化和智能连接方面加大支出，这将直接惠及矽谷。

“减税将促进各行各业的企业投资，而且企业投资将主要集中在科技方面，”Voya Investment Management首席市场分析师Doug Cote表示。

包括苹果(AAPL.O)和Facebook(FB.O)在内的大型科技企业表现强劲，助力科技股今年迄今以10%的涨幅领涨标准普尔500指数各板块，标普500指数同期涨6%。

据追踪资金流向的公司ETF.com，过去一个月，投资者向美国上市的SPDR科技类股ETF(Technology Select Sector SPDR Fund)(XLK.P)投入3.25亿美元。

“或许会有一些回落，但我们仍是逢低买入者，因为我们看好未来两至三年的较长期前景，”U.S. Bank Wealth Management首席股市分析师Terry Sandven表示。

家庭、工厂和商店智能连接设备的广泛普及，导致数据收集规模达到前所未见的程度，从而需要更多的计算能力来对数据进行分析。

据市场研究机构--国际数据资讯(IDC)最近的一项估算，一直到2020年，云计算支出将每年增长21.5%，几乎是整体IT支出增速的七倍。

**高市盈率无碍后市涨势**

就业情况和消费者信心改善也提升了投资者对科技企业的信心，帮助抵消了对高估值的疑虑。

据汤森路透Datastream，美股连续上涨八年之后，目前几乎所有板块的市盈率都高于长期均值，但其中最突出的当属科技股。科技股的强劲表现使其预期市盈率达到17.9，超过其14.5倍的10年均值。

标普科技股市盈率超过其长期均值的情况已有约一年，期间该类股涨幅高达28%左右。

科技股多头认为，该行业获利动能在增长。据汤森路透数据，标普500指数科技股第四季获利增长12.3%，其他行业只能望其项背。分析师平均预期3月当季获利增长13.6%。

Wedbush交易员Joel Kulina表示，博通(Broadcom)(AVGO.O) 、Skyworks Solutions(SWKS.O)和应用材料(Applied Materials)(AMAT.O)最近发布的乐观季报及评论都暗示，半导体行业将迎来强劲增长。

美光科技(MU.O)周五跳涨3.5%，因其记忆体芯片获得稳健需求，促使该公司前一天提高2017年业绩预估。

“我已经记不起上次看到这种火热的势头是什么时候了，”Kulina说。“半导体业已不是过去的周期股，以往其涨势是由个人电脑需求带动，如今则是由汽车、数据中心和工业自动化驱动。”(完)