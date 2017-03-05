美股展望：特朗普政策前景利好 投资者预期科技股涨势远未结束

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透旧金山3月3日 - 科技企业一直是美股最近创纪录涨势背后的驱动因素，尽管越来越多的迹象表明估值过高，但在投资者眼中，该行业仍是股市投资首选，因为他们预期将迎来一波美国企业资本支出。
许多华尔街人士认为，特朗普政府计划调降企业税和放松监管，将让企业有理由在云计算、工厂自动化和智能连接方面加大支出，这将直接惠及矽谷。
“减税将促进各行各业的企业投资，而且企业投资将主要集中在科技方面，”Voya Investment Management首席市场分析师Doug Cote表示。
包括苹果(AAPL.O)和Facebook(FB.O)在内的大型科技企业表现强劲，助力科技股今年迄今以10%的涨幅领涨标准普尔500指数各板块，标普500指数同期涨6%。
据追踪资金流向的公司ETF.com，过去一个月，投资者向美国上市的SPDR科技类股ETF(Technology Select Sector SPDR Fund)(XLK.P)投入3.25亿美元。
“或许会有一些回落，但我们仍是逢低买入者，因为我们看好未来两至三年的较长期前景，”U.S. Bank Wealth Management首席股市分析师Terry Sandven表示。
家庭、工厂和商店智能连接设备的广泛普及，导致数据收集规模达到前所未见的程度，从而需要更多的计算能力来对数据进行分析。
据市场研究机构--国际数据资讯(IDC)最近的一项估算，一直到2020年，云计算支出将每年增长21.5%，几乎是整体IT支出增速的七倍。
**高市盈率无碍后市涨势**
就业情况和消费者信心改善也提升了投资者对科技企业的信心，帮助抵消了对高估值的疑虑。
据汤森路透Datastream，美股连续上涨八年之后，目前几乎所有板块的市盈率都高于长期均值，但其中最突出的当属科技股。科技股的强劲表现使其预期市盈率达到17.9，超过其14.5倍的10年均值。
标普科技股市盈率超过其长期均值的情况已有约一年，期间该类股涨幅高达28%左右。
科技股多头认为，该行业获利动能在增长。据汤森路透数据，标普500指数科技股第四季获利增长12.3%，其他行业只能望其项背。分析师平均预期3月当季获利增长13.6%。
Wedbush交易员Joel Kulina表示，博通(Broadcom)(AVGO.O) 、Skyworks Solutions(SWKS.O)和应用材料(Applied Materials)(AMAT.O)最近发布的乐观季报及评论都暗示，半导体行业将迎来强劲增长。
美光科技(MU.O)周五跳涨3.5%，因其记忆体芯片获得稳健需求，促使该公司前一天提高2017年业绩预估。
“我已经记不起上次看到这种火热的势头是什么时候了，”Kulina说。“半导体业已不是过去的周期股，以往其涨势是由个人电脑需求带动，如今则是由汽车、数据中心和工业自动化驱动。”(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
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