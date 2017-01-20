特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察

路透纽约1月20日 - 随着特朗普周五宣誓就任美国第45任总统，美国股市将创下现代历史上最佳的政权交接期表现。

但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。

民主党籍的奥巴马总统政权交接期间，也就是2008年金融危机阵痛期，从他当选之日到就职之日，标准普尔500指数.SPX下跌了15.5%，这是美国股市有史以来最差的政权交接期表现，期间还一度下跌多达25.2%。

在那之后，奥巴马连选连任，任期之内的美股表现仅次于共和党籍的艾森豪威尔总统时代；在艾森豪威尔于1953年至1960年担任美国总统期间，标准普尔500指数上涨接近170%。

民主党籍总统肯尼迪(甘乃迪)1960年11月当选到1961年1月就任期间，美国股市8.5%的涨幅则是创下美国史上政权交接期最佳表现。在肯尼迪任内，股市仅上涨19.8%；他的任期因他在1963年11月22日遭刺杀而缩短。

芝加哥TD Ameritrade首席市场策略师JJ Kinahan表示，“人们很非常重视总统选举期间的言词，就好像期待着候选人说过的话会一五一十地实现，或者是会完全按照他们的承诺提出议案。”

“现实情况是人们忘了这是政治--政治全都关乎做交易。”

不论哪个党派当权，股市都呈上涨趋势，但也出现过两次例外，都是共和党人出任总统时，这两次股市分别下跌20.1%和36.7%，当时担任总统则分别是尼克松和布什(布希)(George W. Bush)。

布什担任总统期间，股市交投在他就职当日收盘价下方的天数为1,608天，几乎占其任期的80%。

民主党的林登·约翰逊(Lyndon Johnson)担任总统期间，对股票投资者而言，则是一番红红火火的景象。他在任的总共1,346天中，股市每天都交投在其1963年就职当天收盘价的上方。

自艾森豪威尔政府以来，一任总统期间股市表现最佳的当属克林顿，其在任期间股市飙升近210%。

周三期权市场的走势暗示，投资者在特朗普就职前持谨慎态度，SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY.P)有大规模的卖权。

Kinahan称，总统“只有那么多的权力，即使都是一个党派，但如果(特朗普)不能获得国会支持，如果他们无法就他们希望推进的事项达成一致，那么也将非常、非常艰难”。(完)