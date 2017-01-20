特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察

调查：95%日企无意加入中国一带一路 认为其他计划有更大商机
路透东京5月25日 - 路透调查显示，绝大多数日本企业无意参与中国的“一带一路”倡议，认为其他国际经济合作计划能提供更大商机。
路透纽约1月20日 - 随着特朗普周五宣誓就任美国第45任总统，美国股市将创下现代历史上最佳的政权交接期表现。
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
民主党籍的奥巴马总统政权交接期间，也就是2008年金融危机阵痛期，从他当选之日到就职之日，标准普尔500指数.SPX下跌了15.5%，这是美国股市有史以来最差的政权交接期表现，期间还一度下跌多达25.2%。
在那之后，奥巴马连选连任，任期之内的美股表现仅次于共和党籍的艾森豪威尔总统时代；在艾森豪威尔于1953年至1960年担任美国总统期间，标准普尔500指数上涨接近170%。
民主党籍总统肯尼迪(甘乃迪)1960年11月当选到1961年1月就任期间，美国股市8.5%的涨幅则是创下美国史上政权交接期最佳表现。在肯尼迪任内，股市仅上涨19.8%；他的任期因他在1963年11月22日遭刺杀而缩短。
芝加哥TD Ameritrade首席市场策略师JJ Kinahan表示，“人们很非常重视总统选举期间的言词，就好像期待着候选人说过的话会一五一十地实现，或者是会完全按照他们的承诺提出议案。”
“现实情况是人们忘了这是政治--政治全都关乎做交易。”
不论哪个党派当权，股市都呈上涨趋势，但也出现过两次例外，都是共和党人出任总统时，这两次股市分别下跌20.1%和36.7%，当时担任总统则分别是尼克松和布什(布希)(George W. Bush)。
布什担任总统期间，股市交投在他就职当日收盘价下方的天数为1,608天，几乎占其任期的80%。
民主党的林登·约翰逊(Lyndon Johnson)担任总统期间，对股票投资者而言，则是一番红红火火的景象。他在任的总共1,346天中，股市每天都交投在其1963年就职当天收盘价的上方。
自艾森豪威尔政府以来，一任总统期间股市表现最佳的当属克林顿，其在任期间股市飙升近210%。
周三期权市场的走势暗示，投资者在特朗普就职前持谨慎态度，SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY.P)有大规模的卖权。
Kinahan称，总统“只有那么多的权力，即使都是一个党派，但如果(特朗普)不能获得国会支持，如果他们无法就他们希望推进的事项达成一致，那么也将非常、非常艰难”。(完)
(编译 张明钧/侯雪苹；审校 高琦/孙茉莉)
路透东京5月25日 - 路透调查显示，绝大多数日本企业无意参与中国的“一带一路”倡议，认为其他国际经济合作计划能提供更大商机。
路透华盛顿5月24日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透维也纳5月24日 - 石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国的部长周三在维也纳进行非正式磋商，为了就延长减产行动达成共识进行最后努力。