美股展望：购物季消费者支出或略增 但已难找零售股价值洼地

2016年11月25日，美国消费者在黑色星期五的洛杉矶一家百思买店内购物。 REUTERS/David McNew

路透旧金山11月25日 - 华尔街预计这个假期购物季消费者支出可能略微增加，但在热络的零售类股中可能难以找到低价股，尤其是许多大公司的获利增长情况还不好说。

包括百思买(BBY.N)、Kohl's(KSS.N)、和梅西百货(M.N)在内的零售商在去年表现令人失望的假期季股价重挫，但最近股价大涨，因预期最糟糕的时期已经结束，而且随着经济形势改善，消费者将增加支出。

近日消费类股涨势推动标普500指数创下纪录高位。

全美零售商联合会预计，在薪资增长和就业增加的支撑下，美国消费者假期支出将增加3.6%。去年购物季销售增加3.2%，不及该联合会预期的增长3.7%。

但一些投资者认为，假期购物季销售增加已经反映在股价中，一些股价过去几周已有所上涨。仅11月百思买和梅西百货股价均跳涨逾20%，Kohl's股价亦大涨25%，创逾16年来最大单月涨幅。

“我们预期销售增长并不一定会反映在消费者类股的表现上，但我们猜测，销售会足够好，不会吓到投资者，”LPL Financial首席投资总监Burt White在最近的研究报告中写道。

周五商店客流量相对较少，假期购物季平淡开局，这对零售商没有助益。

据汤森路透数据，15家大型零售商今年包括派息在内的总回报平均为12%，其中包括传统实体连锁店和在线销售权重股亚马逊。百思买股价今年迄今跳涨了55%，梅西百货劲扬26%。

对特朗普政府减税可能增加消费者可支配收入的预期，也助燃了零售股的涨势，SPDR标普零售上市交易基金(XRT.P)11月涨10%。

大选以来，该基金一直表现突出，以12.2%的涨幅领先多数其他有行业侧重的基金。标普500指数同期仅涨逾3%。

Telsey Advisory Group分析师Joseph Feldman称，这使得寻找低价股变得更难。他推荐家得宝(Home Depot)(HD.N)和Dick's Sporting Goods(DKS.N)，前者受益于展现活力的住房市场，后者则在同业Sports Authority破产后可望抢占更多市场份额。

面对来自亚马逊的激烈竞争，梅西百货、Nordstrom(JWN.N)和其他商场零售商股近年来承受重压，即便零售商改善自己的在线销售策略，这种趋势料继续。消费从高价服饰转向度假、家居装饰和电子产品也让一些零售商很受伤。

但最近零售企业的预估鼓舞人心。Target (TGT.N)在11月16日公布季度获利优于预期后，预计假期季消费者支出将保持强势，梅西百货和Kohl's也预计本季消费者支出加速，可能帮助重振他们落后的净利。

梅西百货连续六季获利同比下降，Kohl上季获利增长，但之前则连降四季。

据汤森路透数据，路透追踪的黑色星期五15家顶级零售商料第四季营收平均增长3.3%，优于上年同期的增长2.5%。但不包括在线销售巨头亚马逊的话，这些公司的营收料略微增加1.7%，略高于去年同期增幅1.1%。

尽管Target就假期支出发布乐观评论，其第四季营收料下降3%，净利萎缩0.8%。沃尔玛净利平均料下降16%，Nordstrom净利料下降2.8%。

股价接近六年高位的百思买表示，预计当季同店销售增长或下降1%。(完)