美股收高 市场焦点转向业绩期

* 美国铝业公布业绩后，股价盘后上扬

* 科技股下滑令Nasdaq指数承压，英特尔跌至两个半月低点

* 高盛预计标普500指数年底升至1,750点

* 道指升0.6%，标普500指数收高0.5%，Nasdaq指数升0.2%

路透纽约7月8日 - 美国股市周一收涨，扩大上周五强劲就业数据引发的涨势，标普500指数逼近5月触及的历史高位。今日业绩期拉开帷幕。

戴尔DELL.O大涨3.1%，报13.44美元，此前美国最大的股东顾问公司建议戴尔的股东投票赞成其执行长Michael Dell提出的244亿美元私有化出价。

投资人近几个月主要关注的是美国联邦储备委员会(FED/美联储)何时将放缓购债以及放缓的程度，美联储的购债刺激措施是今年股市大涨的一个主要推动力。

上月美联储主席贝南克表示，经济复苏足以令美联储在今年稍晚缩减购债，这扰乱了市况。

不过，投资人受到上周五强于预期的就业报告鼓舞，该报告显示经济站稳根基，尽管该数据令美联储短期内缩减刺激措施的几率增加。

路透调查显示，一级市场交易商预计美联储将在9月开始缩减购债。

B&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示，对经济的看法改善以及投资人将注意力转向业绩期，扶助股市上涨。

“今天真的没有理由卖出股票，”Hellwig称，“对业绩期的信心很高，且就业市场强劲。”

标普500指数在过去五个交易日中有四日收高，目前离5月21日所创的历史收盘高位1,669.16点仅差不到2%，6月该指数一度跌至较该水准低5.8%的水准。

道琼工业指数.DJI收高88.85点，或0.59%，至15,224.69点；标准普尔500指数.SPX收高8.57点，或0.53%，至1,640.46点.Nasdaq指数.IXIC上扬5.45点，或0.16%，至3,484.83点。

道指成份股美国铝业(AA.N)盘后公布业绩，为财报季拉开帷幕。公布业绩后，该股盘后上扬1.8%，报8.06美元，收盘已升1.4%，报7.92美元。

根据汤森路透数据，分析师预计标普500指数成份股企业第二季盈利增长2.9%，但低于首季的5.4%升幅。季度营收预计同比增长1.5%。

高盛分析师David Kostin在周日晚发布给客户的研究报告中表示，盈利增长以及利润率稳定将提振标普500指数年底前再升8%，至1,750点，上周五该指数收报1,631.89。

标普500指数10大类股中有八种收高，能源股、公用事业股和消费必需品类股领涨。Consol Energy (CNX.N)在标普成份股中领跑，升4%，报27.56美元。

但科技股表现逊色，令Nasdaq指数表现不及其他两大指数，仅小幅收高。

英特尔(INTC.O)为表现最差的标普500指数成份股，下挫3.6%，报23.19美元，此前Evercore Partners分析师下调该股投资评级。今日该股跌至4月底来最低，打压Nasdaq指数。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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