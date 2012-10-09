美国股市在科技股带领下走低

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
* 百度和Netflix大幅走低
* 美铝公布业绩後上扬
* 道指收跌0.8%,标普500指数收挫1%,Nasdaq指数回落1.5%
路透纽约10月9日电---美国股市周二下跌,科技股领跌,因市场愈发忧虑企业第三季业绩的表现,投行下调了英特尔及其他主要科技企业的评级.
全球最大半晶片制造商英特尔(INTC.O)急跌2.7%,报21.90美元,之前至少两家券商发布负面报告.Robert W. Baird & Co将该股目标价从32美元调降至26美元,称笔记本电脑需求疲弱.
上述消息引发对甲骨文和苹果等大型科技股的抛售.微软(MSFT.O)股价收跌1.7%,报29.28美元,对Nasdaq和标普500指数的拖累最大.
"预期企业目前并未大肆扩张其科技项目就押对了,"Fort Pitt Capital Group的高级股市分析师Kim Forrest表示.
标普500指数的10大类股中,九种收跌,能源股一枝独秀,因原油价格跳升,受助于对中东供应中断的担忧.
企业发布的获利预警致使投资者在市场上涨後持谨慎态度.年内迄今,标普500指数累积上扬近16%,处於近五年来的高位.
联邦快递(FDX.N),卡特彼勒(CAT.N)和惠普(HPQ.N)等大型跨国企业也发布收益预警,称因欧洲和中国需求疲弱.
"股市年内已录得不错的升幅.现在,投资者等待第三季业绩和第四季财测更加明朗化,"Wedbush Morgan的高级交易员Michael James表示.
收盘时,标普500指数较五年前的今天触及的历史最高收位1,565.15点低7.9%.
道琼工业指数.DJI收跌110.20点,或0.81%,至13,473.45点;标准普尔500指数.SPX小跌14.40点,或0.99%,至1,441.48点.Nasdaq指数.IXIC收低47.33点,或1.52%,至3,065.02点.
纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约58亿股,低於约65.3亿股的今年迄今日成交均值.
纽约证交所涨跌股之比为约1:3,Nasdaq市场约为2:7.
道指成份股美国铝业(AA.N)盘後公布第三季业绩,後股价攀升至9.20美元,高於收盘价.该股收报9.13美元,小涨0.1%,或0.01美元.
Netflix (NFLX.O)急跌10.9%,报65.53美元,逆转周一的大涨之势,因美银美林将该股评级从"买入"调降至"表现不及大盘".
中国互联网企业百度(BIDU.O)评级也被瑞士信贷从"中性"调降至"表现不及大盘",该股重挫6.8%,报106.49美元.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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