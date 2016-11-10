特朗普押注激发道指创纪录高位 银行股升至2008年来最高

路透11月10日 - 美国银行股周四急升至2008年金融危机以来的最高水准，推动道琼工业指数创纪录高位，科技股下跌，因华尔街投资者将押注调整至那些从特朗普当选总统中获益的股票。

标普500金融指数.SPSY急升3.70%，至2008年金融危机以来最高水准，自周二特朗普意外胜选以来的累计升幅达到7.9%，为2011年来最大的两日连涨。

富国银行(WFC.N)跳涨7.58%，至1月来最高水准，目前扳回该行开假账户丑闻后的所有跌幅。美国银行(BAC.N)急升4.40%，摩根大通(JPM.N)升4.64%，至纪录高位。

特朗普和保守派领袖呼吁废除2010年多德-弗兰克金融改革法案，银行业大多反对该法案。

“特朗普竞选时确实说过会废除多德-弗兰克法案，利率上升和收益率曲线变陡，这些都对银行有利。”Greentree Brokerage Services负责人Warren West称。

苹果(AAPL.O)跌2.79%，亚马逊(AMZN.O)跌3.82%，标普500科技股指数.SPLRCT大跌1.59%。

道琼工业指数.DJI收升218.19点，或1.17%，至18,807.88点，较8月所创的上次纪录高位高约1%。

标准普尔500指数.SPX上涨4.22点，或0.20%，至2,167.48点；纳斯达克指数.IXIC收跌42.28点，或0.81%，至5,208.80点，受科技股跌势拖累。

周四收高后，道指在今年迄今升8%，标普500指数升6%。

高派息的公用事业股.SPLRCU、电信服务类股.SPLRCL和必需消费品类股.SPLRCS跌幅均超过2%，因利率上升的预期带动公债收益率走强。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，共和党在总统和国会选举上大获全胜可能打破目前的政策僵局，或提振美国经济。讲话对美股也有提振。

工业股.SPLRCI跟随金融股升势，大涨2.05%。

梅西百货(M.N)劲扬5.6%，此前该公司上调全年销售预估。

盘后Nordstrom (JWN.N)公布季度业绩，带动股价急升5%，迪士尼(DIS.N)公布季报后股价则下挫2.6%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约123亿股成交，远高于过去20日均值73亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.15:1；纳斯达克市场为1.58:1。

标普500指数成份股有84只触及52周新高，七只成份股触及新低；有336只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，48只触及新低。(完