美股收盘变动不大 因特朗普的政策重点和市场预期不一致

路透纽约2月2日 - 美国股市周四收盘变动不大，在美国总统特朗普对贸易协议和他将奉行的政策发表评论后，股市仍保持近期停滞的态势。

标普500指数交投在其六周前的水准，上升动能暂竭，因投资者关注特朗普在诸如限制移民和重修贸易协议等政策重点。

股市自特朗普11月8日当选美国总统后大幅上涨，因预期其减税，放松监管和祭出财政刺激政策将提振经济成长。

“市场仅消化了减税等潜在的利好政策，”MV Financial投资策略师Arian Vojdani说。

“现在我们看到潜在的保护主义和民粹主义真的浮现，且成为关注点。这些政策可能对全球经济不利，这是股市回撤的原因。”

道琼工业指数.DJI微跌6.03点，或0.03%，至19,884.91点；标准普尔500指数.SPX小涨1.30点，或0.06%，至2,280.85点；纳斯达克指数.IXIC收低6.45点，或0.11%，至5,636.20点。

特朗普重申对北美自由贸易协定的关切，称他将加快重新谈判或者取代之。

投资者对特朗普其它评论的影响也感到担忧，包括将与老牌盟友澳洲签订的难民安置协议称为“愚蠢的交易”，以及伊朗试射弹道导弹后，在处理与伊朗的关系时“没有什么是不可能的”。

“有很多的噪音，我们不得不最多看一下基本面，”Vojdani称。

根据汤森路透I/B/E/S，预计去年第四季标普500成分公司获利增长7.5%，为九个季度以来的最大增幅。

盘后交易中，亚马逊(AMZN.O)股价下跌3.7%，因营收低于分析师预估。公司预计当前季营业利润跌幅大于预期。

Facebook(FB.O)常规交易时段下跌1.8%，报130.84美元，盘中触及135.49美元的纪录高位。该公司周三发布的业绩优于预期。

梅西百货(M.N)股价升5.2%，报30.72美元。纽约时报报道称，该公司即将离任的执行长Terry Lundgren对潜在买家的报价持开放态度。该股触及31.06美元的高位，成交量是过去10日平均水平的2.1倍。

婴儿奶粉生产商美赞臣(MJN.N)跳升21.4%，此前英国消费品生产商利洁时(RB.L)称，将以167亿美元收购前者，谈判已进入深入阶段。

Ralph Lauren(RL.N)下挫12.3%，报76.61美元，此前公司称，执行长Stefan Larsson将离职，此前与公司创始人和董事长意见不合。

经济数据显示，美国劳动力市场继续收紧，但非农劳动生产率仍疲弱。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.23:1；纳斯达克市场下跌和上涨股比例为1.10:1。

标普500指数成份股有17只触及52周新高，五只成份股触及新低；有86只纳斯达克指数成份股触及52周新高，24只触及新低。

美国各证交所共计约70.3亿股成交，高于过去20日的平均日成交量67.5亿股。(完)