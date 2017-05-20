美股收高但脱离日内高位 因特朗普总统通俄门调查有新消息

路透纽约5月19日 - 美国股市周五收高，但远低于盘中高位，此前两篇和俄罗斯与总统特朗普竞选团队可能有合作的联邦调查相关报导，再次燃点对特朗普的总统任期的担忧。

华盛顿邮报援引消息人士称，一现任白宫官员是特朗普总统通俄门调查的利害关系人。

另外，纽约时报报导，特朗普向俄罗斯官员表示，开除美国联邦调查局(FBI)局长科米令他因调查面临的“巨大压力”缓解。纽约时报是援引一份份会议总结立件。

“我肯定，部份市场走势是和这些报导，以及特朗普出访其他国家，没有人很肯定他将如何应对的事实相关，”Kingsview Asset Management投资组合经理Paul Nolte说。

不过，他补充说，看来市场不是太担忧，因三大股指仍然收涨。

他说，在周末这两天，大家都做不了什么。

特朗普周五展开他上任以来首次外访，白宫指望将焦点移离国内的争议。

尽管美股收涨，但未能全数收复周三录得的深度跌幅，本周稍早报导特朗普尝试干预一项联邦调查，拖累股市下跌。

投资者密切关注华盛顿事件，他们担心特朗普将是否能够实现财政刺激和税改的选举承诺。许多投资人认为他的政策承诺是令股市在大选后上涨的关键原因。

道琼工业指数.DJI收高141.82点，或0.69%，至20,804.84点；标准普尔500指数.SPX上扬16.01点，或0.68%，至2,381.73点；纳斯达克指数.IXIC收高28.57点，或0.47%，至6,083.70点。

但本周三大股指均下跌，道指和标普500指数下跌0.4%，纳斯达克指数下跌0.6%。

标普11大类股今日全线走高。工业类股.SPLRCI跳升1.36%，百分比涨幅领跑，能源类股.SPNY升1.24%，油企股价得到油价上涨2%的提振，因预期石油输出国组织(OPEC)与其它产油国将在下周的会议上延长减产协议。

一些市场参与人士称，今日大部分时间，他们将注意力转向软件生产商欧特克(ADSK.O)和迪尔(DE.N)等企业强劲的业绩上。

欧特克跳升14.7%，为标普成份股中百分比升幅最大的个股，此前公司报告季度业绩好于预期。

农业和建筑设备制造商迪尔股价创纪录新高122.24美元，今日收盘涨7.3%，报120.90美元，此前公司发布好于预期的季度利润。

迪尔帮助卡特彼勒(CAT.N)股价升2.2%，通用电气(GE.N)涨2.4%，给标普500指数带来的提振最大。

纽约证交所涨跌股家数比例为3.13:1；纳斯达克市场比例为1.75:1。

标普500指数成份股有26只触及52周新高，八只成份股触及新低；有81只纳斯达克指数成份股触及52周新高，58只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约70.3亿股成交，与过去20日平均日成交量一致。(完)