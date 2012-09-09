美国股市周五小涨 抵御住令人失望的就业数据冲击

* 美国8月就业岗位增幅放缓,料将迫使美联储采取行动

* 英特尔在发布获利预警後走低,半导体股承压

* 材料股大涨,因中国批准基建支出项目

* 道指小涨0.1%,标普500指数上扬0.4%,Nasdaq指数基本持平

路透纽约9月7日电---美国股市周五基本持稳在四年高位,录得6月以来最大周度涨幅,因令人失望的就业数据仅点燃了美国联邦储备委员会(FED,美联储)将在下周采取行动刺激经济的预期.

标普500指数收涨,但英特尔和卡夫等蓝筹股发布获利预警,使道指和Nasdaq指数涨幅受限.

美国劳工部周五公布,美国8月非农就业岗位仅增加9.6万个,不及预估的增加12.5万个.数据增加了美联储将在下周四政策会议结束後宣布采取进一步刺激举措的希望,但在此之前,投资者可能持观望态度.

"无法掩盖就业数据带来的失望情绪,由於该数据巩固了经济成长迟滞的观点,这将加重美联储采取行动的压力," J.P. Morgan Funds驻纽约的全球市场策略师Joseph Tanious表示.

"我认为市场仍有上行的空间,但如果无法从下周的政策会议中获得未来走向指引,市场肯定会非常失望."

对美联储和欧洲央行干预的预期推动股市上扬,使标普500指数周四触及2008年1月以来最高,并推升Nasdaq指数至12年高位.

欧洲央行周四决定推出一项可能无规模限制的购债计划,以压低欧元区受困国家的借贷成本.消息点燃股市涨势.

"这是欧洲央行采取的非常大胆和非常规的举措,对股市而言,它的重要性超过了美国就业数据,是欧洲情势对美国造成重大影响的又一例证,"芝加哥Advisory Research的副总裁Marco Priani表示.该公司管理着约100亿美元的资产.

能源和金融股涨幅居前,受助于投资者购买与经济成长同步的行业的股票.康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)收涨1.5%,报56.64美元.Noble Energy (NBL.N)跳升2.4%,报91.50美元.美国银行(BAC.N)大涨5.4%,报8.80美元.

道琼工业指数.DJI收升14.64点,或0.11%,至13,306.64点;标准普尔500指数.SPX收涨5.80点,或0.4%,至1,437.92点.Nasdaq指数.IXIC微升0.61点,或0.02%,至3,136.42点.

本周,道指上扬1.6%,500指数收涨2.2%,Nasdaq指数攀升2.3%.标普500指数和Nasdaq指数录得6月以来最大单周升幅,道指录得7月以来最佳周度表现.

全球最大芯片生产商英特尔(INTC.O)调降第三季营收预估,撤销全年财测,称由於客户减少库存,且企业个人电脑购买量下降,对其芯片的需求减少.该股急跌3.6%,报24.19美元.费城半导体指数.SOX收跌0.8%.

与英特尔同为道指成份股的卡夫食品KFT.O下月将拆分成两家独立的公司,今日,卡夫发布了这两家公司的获利预期,分析师对预期大为失望.卡夫股价大跌5.5%,报39.99美元.

就业数据显示,美国8月失业率为8.1%,低於7月的8.3%,但主要是因为美国人放弃找工作.

材料股.GSPM涨幅也居前,之前中国批准1,570亿美元的基建支出项目,以推动该国已显示出放缓迹象的经济.AK Steel Holding (AKS.N)劲扬7.6%,报5.78美元.James River Coal JRCC.O大涨5.3%,报2.76美元.Alpha Natural Resources ANR.N飙升17%,报6.90美元.

Pandora Media Inc (P.N)暴跌17%,报10.47美元,之前媒体报导称,苹果(AAPL.O)正与一些唱片公司磋商音乐播放权事宜,准备推出与Pandora类似的广播电台服务.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约64.4亿股,不及78.4亿股的去年日成交均值.

纽约证交所约65%的股票上涨,Nasdaq市场的上涨股比率为56%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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