美国股市连续第三日收高

* 艾克森美孚和安泰公布业绩後双双下跌

* 沃尔玛从近期跌势中反弹

* Citrix因获利强劲和分析师调高预估而大涨

* 道指收高0.9%,标普500指数和Nasdaq指数均涨0.7%

路透纽约4月26日电---美国股市周四连升第三天,因楼市数据良好及包括Citrix Systems Inc (CTXS.O)在内的企业季报优於预期,盖过了一些倍受关注的企业季报逊於预期的影响.

美国3月成屋待完成销售指数升至近两年高点,带动费城股票交易所楼市相关股指.HGX扬升3%.住宅建筑企业Lennar (LEN.N)大涨5.7%,报27.38美元.美国第二大住宅建筑公司PulteGroup Inc(PHM.N)暴涨10.1%,至9.58美元,此前该公司公布季度亏损低於预期,而且新订单创下七年来最高涨幅.

楼市的正面数据帮助股市抵消了显示就业市场复苏迟滞的数据.一周初请失业金人数略微下降,但跌幅不及预期.

商用软件企业Citrix大涨12.4%,报86.76美元,昨天该公司公布净利丰厚,这促使分析师调高预估.

在其他公布业绩的企业中,武器装备制造商洛克希德马丁(LMT.N)和在线求职中介Monster Worldwide Inc MWW.N公布的获利均超过预期.洛克希德马丁上扬0.8%,报91.70美元.Monster大涨9.7%,报8.95美元.

"目前你可以持谨慎态度,但别看空.有太多好事发生,"佛罗里达Raymond James Financial的首席投资策略师Jeffrey Saut表示.

根据汤森路透数据,在已公布业绩的254家标普500指数成份股企业中,逾72%的业绩超预期.苹果(AAPL.O)业绩远胜预期周三提振Nasdaq指数录得年内最大单日涨幅.

道琼工业指数.DJI收升113.90点,或0.87%,至13,204.62点;标准普尔500指数.SPX收涨9.29点,或0.67%,至1,399.98点.Nasdaq指数.IXIC上升20.98点,或0.69%,至3,050.61点.

亚马逊(AMZN.O)收高0.8%,报195.99美元.该公司盘後公布业绩.

并非有所的业绩都亮丽.艾克森美孚(XOM.N)和安泰(AET.N)均报告获利同比下降.联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)报告的营收不及分析师预期.

周三的大涨扶助股市收复4月的大量失地.因投资者担忧5月市场将呈现季节性疲弱的前景,以及有迹象显示欧债危机恶化,拖累股市4月走低.

标普500指数收在50日移动均线切入位1,382点之上.该指数从4月2日触及的年内收盘高位回落了4.2%.(完)

--编译 于春红/母红

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