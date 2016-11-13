美股展望：美国银行股大选后大涨或只是开始 重头戏还在后头

路透纽约11月11日 - 美国大选日后，银行板块的剧烈上涨可能只是更大一波涨势的开始，因投资者预计特朗普执政期间利率上升及监管放松，将对银行业非常有利。

近几年由于监管严格，以及利率处于历史低位侵蚀银行大量现金部位的收益潜力，银行股一直无法翻身。

但对该板块前景的乐观看法在升温。利率在上升，投资者押注特朗普会推进选举时的承诺，重审金融危机后对银行业实施的越来越多的监管规定。

特朗普当选美国总统后的三天，标准普尔500指数银行业指数.SPXBK上涨10.2%。这是该板块自2009年8月以来最佳三日表现。

在这三天，富国银行(WFC.N)股价上涨13.6%，摩根大通(JPM.N)攀升9.5%。美国银行(BAC.N)上扬11.9%。

一些关注银行股的投资者和分析师称，其涨势离结束尚远。

“还没有达到估值高的程度，”Global Markets Advisory Group资深市场策略师Peter Kenny称。

标准普尔500指数银行股目前整体市盈率为11.2倍，2月时为约9倍，当时该指数触及2013年5月以来最低。

估值较2009年5月时逾33倍的峰值仍然相差很远，但接近2002-2008年之间的水平，当时还没有出台目前这些监管措施。

如果利率持续上升，特朗普政府对于监管调整给出更明确的信息，那么银行股估值“肯定会上升”，Piper Jaffray分析师Kevin Baker称。

Baker没有对市盈率做出具体估计，但他指出不具有系统重要性，即通常被称为“过大不能倒”的金融机构估值上升。

Baker表示，现在过大不能倒的银行最低资本门槛为500亿美元。如果这个门槛提高至2,500亿美元，可能大大提高灵活性，进而提振资产在该水平区间内银行的估值。

Baker并称，过大不能倒的银行的市盈率约为12.5倍，非此类银行的市盈率则约为13-15倍。

美国保德信金融集团旗下多种资产管理公司QMA的常务董事及投资经理Ed Keon称，过去几周他一直在买进Financial Select Sector SPDR Fund (XLF.P)，该上市交易基金(ETF)追踪标准普尔金融板块。

他押注利率上升及经济增长加速。监管放松的可能性让他更加看好该板块。

“当然，现在谁也不知道政策会怎么调整，以及会对获利带来什么样的提振，但我觉得受益匪浅，我维持对该板块加码的评价，”Keon称。(完)