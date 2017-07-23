美股展望：小盘股涨势或将消退 企业获利等因素难辞其咎

路透纽约7月21日 - 一些投资者对小盘股的乐观情绪正在恶化，因为一系列因素在协力反转将小盘股推升至纪录高位的涨势。

特朗普11月8日当选美国总统后，小盘股曾带动大盘上涨，而目前该类股面临着获利预估疲弱，税制改革毫无进展以及近期资金连续外流等不利因素。

Jefferies股票分析师Steven DeSanctis称，“我们目前面临着下跌风险，业绩不好，而估值却...相当高。”

由于特朗普承诺大幅减税并使美国经济状况更好，投资者此前预期他的政府将为更侧重国内业务的小盘股带来好处。

特朗普政治议程的第一步是废除奥巴马医保法案，但共和党人迄今未能推进废除并替代平价医疗法案的议案，这令人怀疑今年能否进行任何税制改革。Nuveen Asset Management的研究报告显示，小型企业的有效税率较高，约为32%，而大型企业为26%。

广泛用于衡量小盘股表现的罗素2000指数和小盘股标准普尔600指数.SPCY，今年以来表现落后于大盘股指数，但去年大选以来，罗素2000指数累计涨20.3%，标准普尔500指数.SPX共计升15.3%。

美股三大股指最近几天均触及纪录高位，因财报季已开始。

但据汤森路透数据，分析师估计标准普尔600指数成分股第二季获利下降8.3%，受非必需消费品、能源和医疗保健企业预计中的获利下滑拖累。第二季营收料微幅上升。

汤森路透资深研究分析师David Aurelio称，消费品企业中，服装、配饰、奢侈品及其他产品零售商表现疲弱，料将打压企业业绩。

小型能源、服务和设备企业将继续因大型企业削减项目而受到影响。

小盘股前景与标准普尔500指数预计又一季实现强劲获利，及大型能源股同比大涨，形成鲜明对比。

美银美林驻纽约的资深美国股市策略师Dan Suzuki称，“过去四年来，小盘股获利增长一直落后于大盘股，今年上半年又将是这样的情况。”

这对于小盘股的估值来说不是个好兆头，美银美林称，“(小盘股)是高估值股市中最昂贵的板块。”

汤森路透Datastream数据显示，罗素2000指数基于预估获利的市盈率约为26倍，高于约21倍的中值。标准普尔500指数基于预估获利的市盈率约为17.3倍，亦高于中值。

尽管分析师预计今年下半年小型企业获利将反弹，但一些策略师称，由于美国经济成长依旧低迷，这些预期不太可能实现。

大盘股近期因美元疲弱而受益，这使美国企业赚到的外汇获利值更多美元。

瑞信首席美国股票策略师Lori Calvasina在研究报告中称，“这或许能解释为何大中盘股近期获利修正后出现的反弹幅度高于小盘股。”

近期基金数据也显示出趋疲走势。据理柏数据，美国小盘股基金连续第五周录得资金外流。

与此同时，技术动能指标落后于罗素2000指数近期冲至新高的涨势，这可能是个警告信号，即该指数冲至纪录高位区域的根基并不紮实。

Suzuki称，“现在表现逊于大盘的持续时间更长了。”

美国小盘股与大盘股的走势对比图表：

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(完)