美股多数收低 Nasdaq指数连跌三日

* 公用事业股和能源股被抛售，因投资者获利了结

* Nasdaq指数录得4月初来最长跌势

* 道指升0.2%，标准普尔500指数跌0.1%，Nasdaq指数下滑0.4%

路透纽约5月8日 - 美国股市标准普尔500指数和Nasdaq指数周四下滑，由能源股和公共事业股领跌，道指收升。

Nasdaq指数连续第三日收低，为4月初来最长跌势。

受重创的网络股稍早反弹，提振Nasdaq指数，而最新一周美国初请失业金人数下降表明就业市场持续改善，扶助提振较广泛市场。

但公用事业股和能源股尾盘遭到抛售，拉低标普500指数和Nasdaq指数至日内低位。公用事业股和能源股是近期表现最好板块之一。

“我认为再次是受技术性因素影响。股市面临阻力，尝试挑战阻力位，但没有动能突破，”O'NeilSecurities纽约证交所场内交易部董事Ken Polcari说。

标普公用事业股指数.SPLRCU下挫1.2%，能源类指数.SPNY跌1.3%。

道琼工业指数.DJI收高32.43点，或0.2%，至16,550.97点；标准普尔500指数.SPX收跌2.58点，或0.14%，至1,875.63点；Nasdaq指数.IXIC收低16.177点，或0.4%，至4,051.496点。

但包括Groupon等网络股在内的Global X Social Media Index ETF(SOCL.O)上涨0.8%，其自4月22日来累计下挫了超过14%。推特(TWTR.N)周四大涨4.2%，报31.96美元，Groupon劲扬6.1%，报5.65美元。

旅游网站运营商PricelineGroup(PCLN.O)公布的季度获利高于预期，但预计的第二季获利低于预估，股价急跌2.1%，报1,108.00美元。

特斯拉汽车(Tesla)公布的财测令部份投资者失望，股价暴跌11.3%，报178.59美元。

根据汤森路透数据，截至周三上午，在已公布业绩的445家标普500指数成份股企业中，68.2%的企业盈利优于预期，高于63%的1994年以来均值，且高于过去四季均值66%。

汤森路透数据显示，本季企业获利预计将上升5.3%，低于年初时预估的上升6.5%，但高于4月中时预估的上升0.6%的低位。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有67亿股股票换手，高于过去五日均值约61亿股。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦表示，美联储可能将等到政策正常化周期开始后再决定长期的资产负债表规模，且可能需要5-8年的时间才能使资产负债表规模降至危机前的水平。

5月3日止当周，美国初请失业金人数较上周减少2.6万人，至31.9万人，预估为32.5万人。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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